В Италии теннис по просмотрам обошел матч «Интер» — «Наполи»! Один парень положил конец эпохе Calcio?🎾📈⚽️

Сейчас в Турине проходит Итоговый турнир АТР, где сражаются восемь лучших теннисистов по итогам года: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Тэйлор Фриц (США), Каспер Рууд (Норвегия), Андрей Рублев (Россия) и Алекс Де Минаур (Австралия) .

В Италии сейчас настоящий теннисный бум, поскольку местный теннисист Янник Синнер - действующая первая ракетка мира.

Удивительно, но факт: количество телезрителей, посмотревших в Италии трансляцию матча Итогового турнира Синнером австралийцем Алексом де Минауром даже превысило телеаудиторию топового матча Серии A «Интер» — «Наполи» (1:1).

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 2 270 000 человек;

«Интер» — «Наполи» — 1 718 000 человек.

Кто бы мог представить себе такие показатели еще пару лет назад! И это в стране, которая обожает футбол!

Однако у такого заметно выросшего интереса к теннису есть и свои минусы – это прежде всего резко возросшая стоимость билетов.

Если в прошлом году самый дешёвый билет на дневной матч группового этапа можно было купить за 38 евро, то сейчас цена выросла до 137 евро. А для того, чтобы посмотреть игру национального героя Янника Синнера нужно раскошелиться минимум на 300 евро и максимум на 812 евро! В прошлом году самые дорогие места на групповом этапе стоили в четыре раза дешевле — 193 евро.