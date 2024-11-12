Синнер и Зверев поборолись за неожиданный трофей, но победителем вышел Андрей Рублев👨🦱🏆
Янник Синнер получил кубок за то, что завершит год в статусе первой ракетки мира.
Но это не единственный кубок Янника за последнее время...оказалось, что он также стал лидером в голосовании в социальных сетях в номинации «Лучшая прическа». Ему и за это вручили символическую награду, однако это не обрадовало еще одного претендента – Сашу Зверева.
Синнер: «У меня лучшая прическа?».
Зверев: «Это у него лучшая прическа?» Да я свои волосы три года отращивал ради этой награды!».
Синнер: «Я тебе отдаю этот кубок!».
Зверев: «Спасибо! Я заслужил это».
Синнер: «Я удивлен! У меня нет слов! Но сейчас я не могу радоваться этой награде, потому что Саша забрал ее».
Интересно, что в комментариях в социальных сетях болельщики пришли к выводу, что обладателем почетного трофея должен был стать не Синнер, и даже не Зверев...
💬«Как бы я не любил Янника, лучшая прическа, однозначно, у Рублева».
💬«У Андрея, Музетти и Дреппера лучшие волосы в туре».
💬«Думаю, что Андрей должен выиграть эту награду, у него очень красивые волосы! Мне нравится его прическа».
💬«Да все знают, что лучшая прическа у Рублева! Даже Саша понимает это».
💬«Во имя Рублева, я требую справедливости!».
💬«Волосы Андрея точно заслужили трофей!».