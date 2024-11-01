8 королев👑: сильнейшие теннисистки мира собрались на итоговый турнир в Эр-Рияде - восхищаемся образами девушек🎾🏆

Итоговый турнир WTA Finals состоится с 2 по 9 ноября 2024 года в Эр-Рияде. В соревновании примут участие 8 сильнейших теннисисток мира: Арина Соболенко, Ига Швентек, Ясмин Паолини, Коко Гауфф, Чжэн Циньвэнь, Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина и Джессика Пегула.

Для Арины и Иги на кону не только победа и рекордные призовые (в случае пяти побед в пяти матчах чемпионка заработает более 5 млн долларов), но и звание первой ракетки мира по итогам сезона.

Но пока турнир не стартовал, давайте просто насладимся образами спортсменок!

Арина Соболенко

Ига Швентек

Елена Рыбакина

Коко Гауфф

Ясмин Паолини

Чжэн Циньвэнь

Джессика Пегула

Барбора Крейчикова

Кто из девушек станет сильнейшей? Пишите в комментариях.