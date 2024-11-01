8 королев👑: сильнейшие теннисистки мира собрались на итоговый турнир в Эр-Рияде - восхищаемся образами девушек🎾🏆
Итоговый турнир WTA Finals состоится с 2 по 9 ноября 2024 года в Эр-Рияде. В соревновании примут участие 8 сильнейших теннисисток мира: Арина Соболенко, Ига Швентек, Ясмин Паолини, Коко Гауфф, Чжэн Циньвэнь, Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина и Джессика Пегула.
Для Арины и Иги на кону не только победа и рекордные призовые (в случае пяти побед в пяти матчах чемпионка заработает более 5 млн долларов), но и звание первой ракетки мира по итогам сезона.
Но пока турнир не стартовал, давайте просто насладимся образами спортсменок!
Кто из девушек станет сильнейшей? Пишите в комментариях.
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