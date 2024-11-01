«С того момента я был загипнотизирован». Стефанос Циципас и Паула Бадоса в романтической фотосессии - любуемся парой😍🌹

Одна из самых красивых пар мира спорта в целом и тенниса в частности Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в романтической фотосессии.

Испанская теннисистка и греческий спортсмен встречаются с 2023 года, но Стефанос признается, что заметил Паулу намного раньше.

«Забавно, но мы с Паулой никогда не пересекались во время турниров. Мы виделись пару раз прежде, чем я смог подойти к ней и представиться. Я заметил Паулу на US Open в 2020 году, она играла на центральном корте. С того момента я был загипнотизирован Я помню, я думал про себя, что однажды мы будем вместе.», - вспоминает 11-ая ракетка мира.

«Я познакомилась со Стефом вскоре после того, как травмировала [спину]. Для меня это был один из самых тяжелых сезонов, потому что я никогда не проводила столько месяцев без тенниса, а он принес мне счастье, поддержал меня и дал глоток свежего воздуха, который был мне так нужен в тот момент. Мне очень повезло, что в такое темное время в моей жизни появился свет», - говорит Паула.