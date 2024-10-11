Сбежавшая теннисистка заговорила: экс-26 ракетка мира ответила на слухи о краже мебели и неуплате налогов🎾

Бывшая теннисистка прервала молчание и рассказала, почему ушла из спорта на фоне заявлений о том, что она «сбежала» из-за уклонения от уплаты налогов.

Итальянка Камила Джорджи объявила о своем уходе из тенниса в мае и переехала в Америку.

Поползли слухи о том, что 32-летняя спортсменка задолжала до шести месяцев арендной платы за виллу недалеко от Флоренции. Недовольный владелец виллы обвинил итальянку в побеге и краже половины мебели, включая ковры и антиквариат.

Бывшая 26-я ракетка мира поделилась собственной версией произошедшего в телевизионном интервью.

«Я внезапно исчезла? Я не исчезала, мне пришлось сделать объявление в Париже о моем уходе, затем на антидопинговом сайте появилось сообщение о том, что я завершила карьеру, и это стало достоянием общественности. Я немного жила в Италии и немного в Соединенных Штатах. Я в Майами вот уже три года. Я бы хотел остаться в Майями навсегда, но я часто возвращаюсь в Италию, просто не люблю говорить о том, чем занимаюсь, поэтому кажется, что я что-то скрываю», - заявила Камила.

«В итальянском доме не было никакой мебели – все мебель была моей собственной, ее я и забрала», добавила бывшая теннисистка.

За свою карьеру Джорджи приняла участие во всех четырех турнирах Большого шлема и вышла в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году. В 2021 году она дошла до этого же этапа на Олимпиаде в Токио.

Теперь Камила посвящает себя модельному бизнесу и часто делится своими гламурными фотографиями в социальных сетях.