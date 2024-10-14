Девушки американских топов зарабатывают миллионы на эстетике тенниса. Как?

Фрэнсис Тиафу за этот год получил примерно 2,6 млн долларов призовых, Томми Пол – 2,8 млн, Тэйлор Фриц – 4,6 млн. Но Forbes сообщает, что их девушки могут перебить эти доходы. Кто эти девушки-инфлюенсеры и как они зарабатывают?

Двойница Винус Уильямс и амбассадор брендов

С Фрэнсисом Тиафу 27-летняя Аян Брумфилд встречается уже около девяти лет. Она когда-то и сама играла в теннис – правда, ее максимальным рейтингом WTA в одиночке была 680-я строчка. В паре она была чуть выше, 467-й (оба рейтинга – 2015 года), и даже выиграла два парных титула ITF. В основном Брумфилд играла в студенческой лиге NCAA и в 2019-м стала чемпионкой в паре. Она подчеркивает, что официально еще не закончила с теннисом – во время ковида она много тренировалась, «что приводило к травмам, выгоранию и стрессу», поэтому она решила от тенниса отдохнуть. Еще она немного работала в кино – была дублершей актрисы, игравшей Винус Уильямс в фильме «Король Ричард» .

В инстаграме у Брумфилд чуть больше 90 тысяч подписчиков. Остальные соцсети она ведет не так активно – в тиктоке набралось 11 тысяч подписчиков, на ютубе – около 9. Но несмотря на небольшую аудиторию по меркам инфлюенсеров (она в этой сфере около 1,5 лет), ее инстаграм выглядит как один большой рекламный каталог – там редко можно найти пост без отметки какого-то бренда, отеля или мероприятия. Помимо типичных спонсоров одежды вроде Wilson, Lacoste, Cos, Victoria’s Secret и косметики (Vaseline, Dove), у нее есть сотрудничества и с люкс-сегментом – например, с Bulgari, Cadillac, United Airlines.

Она старается выжать максимум из статуса инфлюенсера и говорит об этом открыто: «Я называю US Open собственным Met Gala, потому что здесь каждый день разные события. Это время американских девушек».

Ведущая ютуба «Уимблдона», которая «позволяет себе лишнеe»

Организаторы турниров любят девушек-инфлюенсеров – они заключают с ними контракты, как, например, это делали «Мастерс» в Майами, «Уимблдон», US Open. На волне популярности теннисной эстетики это очень выгодно – многомиллионые видео привлекают все больше людей не из мира тенниса, которые потом приходят на него из-за красивой (и современной) картинки, которую транслируют инфлюенсеры.

Кстати, теннисистам не всегда это нравится. В четвертом круге «Уимблдона» Александр Зверев уступил Тэйлору Фрицу, и во время рукопожатия недвусмысленно намекнул ему на поведение его девушки Морган Риддл: «В его ложе сидели люди, которые, возможно, далеки от теннисного мира и редко смотрят матчи. Они позволяли себе лишнеe».

Риддл – вторая по популярности девушка-инфлюенсер в теннисном мире . Она встречается с Фрицем с карантина в 2020-м, когда они познакомились в элитном Тиндере – приложении Raya. Почти сразу американец сказал ей, что вскоре тур возобновится: «Ты знаешь, это неплохая сделка – если ты готова, то сможешь путешествовать по всему миру». Риддл согласилась, и они съехались через пару недель после начала отношений. К слову, до этого момента она успела окончить колледж Вагнера в Нью-Йорке – во время учебы она стажировалась в госучреждении Нью-Йорка, газете, журнале, кофейной компании и агентстве недвижимости. В последнем месте она даже успела получить работу в маркетинговом отделе.

Сейчас у Риддл чуть больше 400 тысяч подписчиков в инстаграме, 560 тысяч в тиктоке, 85 на канале в ютубе. Среди ее спонсоров – Wilson, Converse, Dyson, Wella, Evian, Heineken (это общий контракт с Фрицем), а также энергетики, сеть ресторанов быстрого питания, кольца-будильники и еще много чего.

На «Уимблдоне» Риддл вела рубрику Wimbledon Threads, где рассказывала о моде. «Я предположила, что раз она красотка, у нее много подписчиков и она девушка Тэйлора, то она просто ничего не делает», – говорила старший продюсер Threads. Потом она отметила, что была неправа, и Риддл на самом деле «трудолюбивая и веселая».

Еще она появлялась на канале британского Elle – рассказывала, как ухаживает за собой, и макияже во время «Уимблдона». The New York Times называла ее «главной женщиной мужского теннисного тура», а британский Vogue – «теннисной WAG в Chanel, которая поднимает уровень моды на «Уимблдоне».

«Его турнир – моя неделя моды», – писала Риддл. На этом и строится ее контент – она показывает, во что одевается, когда приходит посмотреть матчи, как собирается на разные мероприятия, куда ее также зовут как инфлюенсера (например, на этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе), что ест и как (иногда) ее тренирует Фриц. У нее чуть меньше рекламы, чем у девушки Тиафу, но спонсируемого контента все равно больше, чем постов без упоминания брендов.

Бизнесвумен, подавшая в суд на актера, который хотел съесть ее ребра

Пейдж Лоренц 26 лет, и она была инфлюенсером задолго до знакомства с Томми Полом, 13-й ракеткой мира на этой неделе. Еще в 2020-м в ее инстаграме стали появляться посты с отметками брендов, а блог она вела с 2018-го. Сейчас ее аудитория в инстаграме – 722 тысячи подписчиков, и только 10-15% из них теннисные болельщики. Помимо этого, уже четыре года она активно развивает канал на ютубе (260 тысяч) и тикток (400 тысяч).

Лоренц выросла на северо-востоке США и занималась горными лыжами. Потом она переехала в Нью-Йорк – учиться на Манхэттене в Parsons School of Design, которую в разное время посещали такие люди из мира моды, как Александр Вэнг, Марк Джейкобс, Том Форд, Донна Каран, Белла Хадид. Еще у Лоренц большой список известных бывших парней, среди которых хоккеист Каспери Капанен, ведущий Тайлер Кэмерон и кантри-исполнитель Морган Уоллен.

Наибольшую популярность (и подписчиков) она приобрела в 2020-м, когда около двух месяцев провела в отношениях с голливудским актером Арми Хаммером. Она же потом и была одной из девушек, которые подали на него в суд иск о сексуальном насилии . Лоренц утверждала, что Хаммер вырезал на ее коже букву «А» и просил удалить ребра, чтобы он мог приготовить из них барбекю. Правда, суд в итоге закрыл дело – сослался на «сложность отношений» между актером и его девушками и «невозможность доказать факт насилия».

Контент Лоренц состоит из покупок, ведения бизнеса и сопровождения своего парня на турнирах. Она летает с ним по миру, снимает видео вместе с Морган Риддл, а по вечерам готовит для Пола. Еще Лоренц много времени посвящает развитию своих брендов – в 2021-м она открыла Dairy Boy, который занимается повседневной одеждой, а в этом году к нему добавился American Charm с товарами для дома.

Конечно, ее страницы тоже заполнены рекламными постами с брендами вроде Lancôme, La Roche-Posay, Target, теми же Wella, Vaseline, Dove. «Возможно, на US Open я заключаю столько же сделок, сколько и Томми» – говорила Лоренц. В течение двух недель американка сотрудничала с 15 рекламодателями. Это неплохо окупается – Forbes утверждает , что за один годовой контракт с упоминаниями продукта в нескольких постах или роликах бренды могут платить по 200-500 тысяч долларов.

Теннис уже давно стал местом, где топ-игроки могут обеспечить себе очень хорошую жизнь. Теперь к этому присоединились их девушки – и, возможно, на волне успеха и в погоне за огромными суммами в ближайшее время теннисных инфлюенсеров станет еще больше. Пока что теннисная эстетика не сбавляет обороты – а бренды готовы тратиться на тех, кто ее продвигает.

Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток, где одно видео собрало 4 млн просмотров и много критики

Фото: Gettyimages.ru /Presley Ann, Romain Maurice, Jon Kopaloff; instagram.com /ayan.broomfield, moorrgs, paigelorenze