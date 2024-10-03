Зачем теннисисты носят напульсники?

Полезный аксессуар.

Напульсник – идеальный элемент теннисной формы как минимум потому, что на нем можно разместить еще один логотип экипировщика, который будет попадать в трансляцию во время эпичных крупных планов. Но, если говорить серьезно, напульсники правда помогают игрокам во время матчей. В чем же их важность?

Прототип напульсника придумал легендарный Фред Перри

Напульсники появились благодаря восьмикратному чемпиону «Больших шлемов» Фреду Перри и бывшему футболисту Тибби Вегнеру, у которого был опыт в текстильном деле.

В середине 1930-х Перри на победных «Уимблдонах» обматывал запястья марлей, чтобы пот не стекал на ракетку.

Через 10 лет о комфорте теннисистов задумался Вегнер. Он организовал встречу в лондонском ресторане и показал нескольким спортсменам прототип аксессуара, которым игроки смогут вытирать лоб во время матчей. Это была массивная махровая повязка на руку. Все за столом были в восторге, но оказалось, что в ресторане в этот момент обедал Перри. Он не оценил новинку, потому что она, по его словам, «выглядела как банное полотенце и весила тонну».

Вегнер и Перри начали сотрудничать. Через несколько месяцев они разработали новый прототип, легкий и мягкий, похожий на современные напульсники. Партнеры заказали большую партию и начали бесплатно рассылать изобретение лучшим игрокам мира.

Напульсники спасают от пота и, оказывается, от травм запястья

История возникновения легендарного бренда Fred Perry подсвечивает самую очевидную причину, по которой теннисистам нужны напульсники: они впитывают пот. Ладони остаются сухими, и в них не скользит ракетка, плюс можно быстро вытереть лицо (что особенно актуально, если болдети не носят полотенца и приходится ходить самим). Именно поэтому популярный материал для напульсников – гигроскопичный хлопок с добавлением полиэстера и нейлона.

Считается, что напульсники могут снизить риск травмы. Во-первых, они немного фиксируют запястье и поддерживают его при движении; во-вторых, сохраняют тепло, и суставы остаются разогретыми даже во время пауз и в прохладные дни.

В 2015-м Babolat разработали электронный напульсник со встроенным гироскопом, акселерометром и магнитометром, помогающий анализировать игру. Хотя напульсником его можно назвать весьма условно: на самом деле это трекер на запястье, отслеживающий скорость удара и вращение и позволяющий оценить техничность движения.

У некоторых игроков есть привычки, связанные с напульсниками: Андрей Рублев и Рафаэль Надаль носят их на обеих руках, Янник Синнер и Карлос Алькарас – только на рабочей. Некоторые играют вообще без напульсников, например раньше так делала Жюстин Энен, а сейчас – Эмма Наварро.

Но в целом зависит от условий и настроения: Даниила Медведева можно увидеть и без напульсников, и в одном на правой руке, а в прошлом году он дошел до финала US Open в двух. Ига Швентек, которая обычно играет в одном, тоже иногда надевает второй.

Новак Джокович всегда ходит в двух напульсниках, и очень часто они различаются по цвету. А Энди Маррей одно время хватался за левый напульсник после ошибок на подаче.

Использованные напульсники тоже бывают ценны

Еще одна функция напульсников – сувенирная. Достаточно вспомнить забавный диалог Медведева с мальчиком из Дубая, который просил подарить футболку, ракетку или напульсник. Болельщику не досталось ничего из этого, потому что футболка и ракетка нужны были Даниилу в следующем матче, а в напульсниках на том турнире Медведев не играл. Но многие после матчей действительно отправляют на трибуны не только мячи с автографом, но и напульсники.

Этим летом напульсник, в котором Алькарас на US Open-2022 выиграл первый «Шлем», продали с аукциона теннисной атрибутики за 1 200 долларов, что примерно в 100 раз больше стоимости пары обычных напульсников Nike.

В 2015-м деньги с продажи напульсника Маррея пошли на благотворительность. После выхода в третий круг «Уимблдона» британец бросил напульсник толпе болельщиков на трибуне, но промахнулся, и тот прилетел в королевскую ложу. Его поймал председатель Всеанглийского клуба Филипп Брук и передал сидевшей рядом герцогине Корнуольской Камилле.

«Сразу после матча по дороге в раздевалку я встретил ее и Фила Брука, и сказал Филу: «Я видел, что попал в тебя напульсником». А герцогиня открыла сумочку, и оказалось, что он лежит там. И он был очень потным», – улыбался Энди в интервью BBC.

Герцогиня организовала аукцион, и напульсник выставили на eBay за 50 фунтов. За три дня было сделано 45 ставок, а стоимость выросла до 2 100 фунтов. Деньги направили в благотворительную организацию по усмотрению Маррея: он по-джентльменски выбрал Королевский ветеринарный колледж, патроном которого была Камилла.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Brunskill, Cameron Smith, Mark Dadswell; East News /Glyn KIRK / AFP, Emmanuel DUNAND / AFP