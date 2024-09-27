Медведев метал стрелы в кувшин, к Соболенко стояла очередь. Репортаж с турнира в Пекине

Специальный корреспондент Спортса’’ Екатерина Филиппова – из Китая.

Китай умеет вкладываться в проведение спортивных мероприятий, и China Open не исключение. Наружная реклама на ближайших станциях метро, коллаборации с местными брендами и активность в соцсетях – все это направлено на привлечение внимания к турниру. Среди партнеров – крупнейшие игроки местного рынка кофейных и чайных напитков, Luckin Coffee и Chagee. Небольшие теннисные инсталляции с символикой турнира размещены и в самом модном месте города – районе Санлитун, где расположены бутики и корнеры спортивных гигантов.

В последние годы зрителей у тенниса становится все больше. Согласно национальным данным, теннис сейчас занимает третье место после футбола и баскетбола по количеству телевизионных просмотров в Поднебесной. Иногда записи трансляции международных теннисных матчей можно увидеть и в вагонах столичной подземки.

На предстартовой пресс-конференции первая ракетка страны Циньвэнь Чжэн отметила, что после победы на Олимпийских играх больше людей стало узнавать ее на улицах. Она же несколько месяцев стала одним из «амбассадоров здоровья» уже упомянутой выше крупной сети чайных напитков Chagee. Китайские теннисисты стали вызывать больший интерес и у местного глянца – за последнее время на страницах Harper’s Bazaar успела побывать не только Чжэн, но и 19-летний победитель турнира ATP в Чэнду Шан Цзюньчэн.

Первые ракетки Китая Чжичжэнь Чжан и Циньвэнь Чжэн

Что до зрительского интереса, пока сложно делать однозначные выводы. Дневные матчи в начале турнира проводятся на практически пустом 15-тысячном стадионе Diamond. В дневные часы с проблемой заполняемости трибун борются хорошо знакомым нам методом – школьниками. Так, в четверг на матче И Чжоу с Павлом Котовым верхний сектор по всему диаметру стадиона выборочно заполнили ученики в традиционной школьной форме с красными галстуками. К началу матча Янника Синнера их сменили немногочисленные, но активно болевшие зрители.

Перед вечерней церемонией открытия и последующими матчами количество зрителей на трибунах заметно увеличилось. В пятницу сложилась схожая ситуация: если с утра трибуны главного стадиона пустовали даже на матче двух китайских игроков, к дневным матчам зрителей заметно прибавилось. На матче Даниила Медведева и Гаэля Монфиса второй по размерам стадион, Lotus, был заполнен почти на две трети. Болеют на трибунах здесь достаточно эмоционально, активно поддерживая игроков аплодисментами и время от времени выкрикивая «цзяю» – «давай».

Скорее всего, заполняемость трибун в ближайшие дни будет только увеличиваться. Дело в том, что финальные дни турнира придутся на китайскую осеннюю «золотую неделю» праздников, которую можно сравнить с российскими новогодними каникулами. Не отправившиеся в путешествия или родные провинции местные жители в это время традиционно посещают массовые мероприятия.

Стоимость билетов на праздничные и обычные дни отличается – так, входной билет на главный стадион в будние дни стоит от 30 до 300 долларов, а в праздничные цены стартуют от 50 долларов. Основные категории билетов на полуфиналы и финалы раскуплены уже сейчас. Места рядом с выходом игроков на корт и скамейками для отдыха распроданы на все дни вперед. Те же, кто хочет просто насладиться атмосферой турнира и прогуляться по территории центра, может приобрести входной билет за 7 долларов и отправиться фотографировать.

В первые дни турнира заметно, что основная цель организаторов – именно создание той самой атмосферы на территории Национального теннисного центра. Кажется, что отношение к теннису у публики пока скорее как к модному досугу. За пределами главного стадиона много родителей с детьми, по входным билетам пришедших прогуляться по спортивным объектам. Для таких зрителей здесь развлекательная программа – практически у каждого спонсорского корнера предусмотрен какой-то интерактив вроде тематических фотозон или игровых симуляторов.

Еда – еще один важнейший компонент крупных турниров, и в Китае это знают как нигде. На центральной аллее и вокруг главных стадионов расположены корнеры популярных городских ресторанов и кафе, а также фудтраки с преимущественно европейской и североамериканской едой: мексиканские тако, немецкие сосиски, итальянское мороженое. Здесь же несколько сувенирных магазинов. Вниманию и электронным кошелькам зрителей – традиционный китайский чай с символикой турнира, бижутерия, мягкие игрушки и игрушки для домашних животных, а также мощные солнцезащитные средства, которым отведен отдельный стенд. По вечерам играет живая музыка – на сцене приглашенные музыканты, а на заднем фоне – экран с текущими результатами.

Организаторы предусмотрели и несколько возможностей для взаимодействия болельщиков с игроками. Так, Янник Синнер и Карлос Алькарас раскрашивали рисунки вместе с детьми, а Даниил Медведев на глазах у некоторых болельщиков попробовал силы в традиционной китайской игре – метании стрел в кувшин.

Тренировки звезд также пользуются популярностью, у кортов выстраиваются очереди из желающих взять автографы. Да и готовить подарки и сувениры для любимых спортсменов китайские фанаты умеют.

Организаторы в этом году тоже постарались порадовать теннисистов – для них были обновлены и отремонтированы раздевалки, спортивный зал и лаунж-зоны. Теперь все в руках игроков – атмосфера на территории Национального теннисного центра более чем располагает красивой и зрелищной игре.

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Фото: Gettyimages.ru /Shi Tang, Emmanuel Wong, Lintao Zhang; instagram.com /chinaopen; Екатерина Филиппова