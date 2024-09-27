«Пошел ты на ###!». Теннисистка обезумела после того, как соперник применил популярный прием в парной игре😡📹

Неожиданный скандал произошел в университете Сиэтла. Теннисисты местной спортивной команды проводили парный матч, когда один из участников применил популярный прием по отношению к сопернице – ударив по ней мячом.

Это и правда довольно распространенная история в парной игре, потому что она дает этому игроку меньше времени отреагировать. Без всякого злого умысла этот прием регулярно применяется в парных матчах.

Однако реакция соперницы на такой удар была более чем бурной. Девушка обругала противника и запустила в него ракеткой, после чего покинула корт.