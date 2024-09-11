Синнер и раньше не обращал внимания на скандалы Кириоса: в сети всплыл ролик их последней встречи на корте🎾

На фоне резкой критики Ника Кириоса в адрес Янника Синнера и его допингового дела, а также после едкого комментария австралийца в адрес девушки Синнера , российской теннисистки Анны Калинской, в сети стало активно набирать просмотры видео последней очной встречи Янника и Ника на корте.

Инцидент произошел на турнире в Майями 29 марта 2022 года. Итальянец сидит на скамейке спокойный и сосредоточенный, и даже не смотрит на соперника, а австралиец активно спорит с судьей, а после лупит корт ракеткой.

В том матче юный Синнер обыграл Кириоса в двух сетах.

Нужно отметить, что и тогда, и сейчас Янник не придает никакого значения излишней театральности Кириоса. А Ник переносит свое скандальное поведение с корта за его пределы.