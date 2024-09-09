От Илона Маска до Мэттью Макконахи: звездные гости на мужском финале US Open🎾
Вчера ярко завершился Открытый чемпионат США по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер. Первая ракетка мира обыграл американца Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и взял свой второй шлем в карьере. Ранее в этом сезоне 23-летнему Яннику покорился Открытый чемпионат Австралии.
Традиционно турниры Большого шлема привлекают на трибуны большое количество знаменитостей. Прошедший мужской финал не стал исключением – американские селебрити собрались, чтобы поддержать своего соотечественника Фрица, а гости страны – посмотреть красивый теннис.
Вот кто вчера сидел на трибунах: