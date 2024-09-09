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От Илона Маска до Мэттью Макконахи: звездные гости на мужском финале US Open🎾

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Вчера ярко завершился Открытый чемпионат США по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер. Первая ракетка мира обыграл американца Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и взял свой второй шлем в карьере. Ранее в этом сезоне 23-летнему Яннику покорился Открытый чемпионат Австралии.

Тэйлор Фриц, Андрэ Агасси и Янник Синнер

Традиционно турниры Большого шлема привлекают на трибуны большое количество знаменитостей. Прошедший мужской финал не стал исключением – американские селебрити собрались, чтобы поддержать своего соотечественника Фрица, а гости страны – посмотреть красивый теннис.

Вот кто вчера сидел на трибунах:

Илон Маск
Мария Шарапова
Билли Джин Кинг и Бон Джови
Тейлор Свифт и Трэвис Келси
Льюис Хэмилтон и Анна Винтур
Эдди Рэдмейн
Мэттью Макконахи
Bad Bunny
Эндрю Гарфилд
Ашер
Эмили Ратаковски
Эмма Робертс
Стефан Карри

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