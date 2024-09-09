От Илона Маска до Мэттью Макконахи: звездные гости на мужском финале US Open🎾

Вчера ярко завершился Открытый чемпионат США по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер. Первая ракетка мира обыграл американца Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и взял свой второй шлем в карьере. Ранее в этом сезоне 23-летнему Яннику покорился Открытый чемпионат Австралии.

Тэйлор Фриц, Андрэ Агасси и Янник Синнер

Традиционно турниры Большого шлема привлекают на трибуны большое количество знаменитостей. Прошедший мужской финал не стал исключением – американские селебрити собрались, чтобы поддержать своего соотечественника Фрица, а гости страны – посмотреть красивый теннис.

Вот кто вчера сидел на трибунах:

Илон Маск

Мария Шарапова

Билли Джин Кинг и Бон Джови

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Льюис Хэмилтон и Анна Винтур

Эдди Рэдмейн

Мэттью Макконахи

Bad Bunny

Эндрю Гарфилд

Ашер

Эмили Ратаковски

Эмма Робертс