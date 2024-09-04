Соболенко вообще возможно остановить? У нее уже 10 побед подряд

Последние три с половиной недели Арина Соболенко разрывает и уничтожает. Она выиграла 10 матчей подряд – взяла титул в Цинциннати и вышла в полуфинал US Open .

По ходу серии белоруска встретилась с тремя соперницами из топ-10 – и ни отдала им ни сета, причем только в одной партии уступила больше трех геймов. А ведь в Цинциннати на ее пути была в том числе первая ракетка мира Ига Швентек .

Последней жертвой Соболенко стала седьмая ракетка мира и олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн – 6:1, 6:2 в четвертьфинале US Open.

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После таких выступлений против соперниц элитного уровня закономерно встает вопрос – а как вообще остановить Соболенко? Потому что ее играл кажется практически безупречной для быстрых покрытий.

Она сильно и остро подает – причем с высоким процентом попадания первым мячом;

На задней линии она так агрессивна и точна, что захватывает инициативу в большинстве розыгрышей. А когда она ее захватывает, как-то выбраться из-под пресса очень сложно;

При этом Соболенко отлично двигается – и это позволяет ей представлять опасность не только в атаке, но и в обороне. Она может придумать какой-нибудь хитрый резак, а может просто долбануть из угла так, что розыгрыш перевернется.

В целом сейчас все чаще и чаще звучат сравнения Соболенко с Сереной Уильямс.

И что с ней делать-то?

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Если смотреть в общих чертах, то видится четыре основных варианта – которые демонстрировали эффективность в важных матчах в последние годы.

1. Надеяться, что игра Арины развалится. Потому что она в целом ходит по тонкой грани – если она перестает попадать или если с подачей чего-нибудь случается, то перестроиться ей очень сложно.

2. Пытаться задавить Соболенко движением. С этим в прошлогоднем финале US Open отлично справила Коко Гауфф. Она тащила и тащила, тащила и тащила – в итоге Арину доконало то, что виннерсы не становились виннерсами. И она начала ошибаться, у нее потерялась ясность мысли. И она проиграла.

3. Ломать ритм – а вместе с ним игру Соболенко. На это из оставшихся в сетке US Open способна, например, Каролина Мухова – и она уже делала это в полуфинале «Ролан Гаррос» в прошлом году. При помощи вариаций в темпе ударов, во вращениях, в глубине она может постоянно двигать точку удара для Соболенко – и надеяться, что это не позволит ей вколачивать.

4. Перебить Соболенко. Когда Арина не может атаковать? Когда она в обороне. Поэтому ее надо туда беспощадно сажать. Когда Соболенко тяжелее атаковать? Когда мяч на нее летит быстро и глубоко.

В целом так с Соболенко обычно играет Ига Швентек – с переменным успехом. На быстрых кортах Цинциннати у польки, например, ничего не получилось.

А на US Open Екатерина Александрова при помощи этой стратегии взяла у Соболенко первый сет. Правда, потом чуть сбавила – и во втором и третьем сетах взяла всего три гейма.

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В полуфинале US Open Соболенко сыграет с Эммой Наварро. В личке у них 1:1. Наварро победила в Индиан-Уэллс – когда Арина была в непростом психологическом состоянии после того, как умер ее бывший молодой человек. И форма у нее тогда тоже была довольно сомнительной.

Соболенко же победила на грунте «Ролан Гаррос».

Наварро точно не сможет стабильно перебивать Соболенко, но на какую-то комбинацию второй и третьей из описанных стратегий она точно способна.

Но, опять же, если Соболенко проведет матч на пике возможностей, можно делать что угодно – она все равно снесет.

Эмма Наварро – дочь миллиардера. А теперь еще ворвалась в 1/2 US Open и топ-10

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire, Matthew Stockman