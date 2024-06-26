На траве теннисисты постоянно падают. Почему им нельзя играть в бутсах?

Анастасия Потапова поскользнулась, упала на корт и снялась с матча в первом круге в Истбурне – она повредила колено.

К сожалению, это привычная картина для травяных турниров. За первые две недели на скользкой траве упали десятки игроков, а некоторые – получили травмы.

Например, чемпионка «Уимблдона» Маркета Вондроушова, которая из-за повреждения бедра в слезах снялась по ходу матча в Берлине.

Или Дэн Эванс – травмировавший колено в Лондоне и теперь рискующий пропустить «Уимблдон» и Олимпиаду.

Катерина Синякова пугающе упала, но обошлась длинным медицинским перерывом.

Себастьян Корда рухнул на корт по ходу финала в Лондоне, который он проиграл Томми Полу.

В общем, примеров масса. И у людей, которые особо не вникают в правила тенниса, возникает вопрос – а почему нельзя надеть обувь, в которой скольжения будет меньше? Например, бутсы, как у футболистов?

***

Обувь с большими шипами в теннисе запрещена – потому что шипы повреждают корты. В футболе это тоже так, но там нагрузка на поле намного меньше – на элитных стадионах играют максимум раз в три дня, а в теннис играют целую неделю (или две, как на «Уимблдоне»), каждый день, по 3-4 матча. Это 8-12 часов нагрузки на покрытие.

К тому же движение в теннисе немного другое – постоянные резкие старты и торможения, во время которых ноги активно впиваются в траву. Соответственно, если на них будут большие шипы, корту придется несладко.

Потому что после недели, когда игроки бегают по траве в специальной теннисной обуви, корты все равно вытаптываются и становятся плешивыми. А если бы по ним бегали в бутсах, они бы были еще и вспаханными.

***

При этом на траве теннисисты играют в кроссовках с шипами – но к ним есть очень жесткие требования. Они прописаны в правилах:

• Вся подошва должна быть сделана только из резины.

• Эти пупырышки не могут быть тоньше 2 миллиметров и толще 3. Максимально допустимая длина – 2 мм.

• Они должны выходить из подошвы строго вертикально.

• Пупырышки могут располагаться только на нижней части подошвы – и их не должно быть видно, когда кроссовка стоит на ровной поверхности.

• То есть сбоку подошвы не должно быть ничего. Хотя пыпурышки в области носка очень помогли бы игрокам отталкиваться от земли.

• Еще у кроссовок не должно быть никакого каблука – максимально допустимая разница между передней и задней частью стопы составляет 2 мм.

• В правилах проговаривается даже допустимая твердость резины – 55-60 единиц Шора по шкале A (это специальная система оценки твердости материалов).

• И плотность пупырышек – их должно быть не меньше 15, но не больше 28 на квадратный дюйм (примерно 6,5 квадратных сантиметров).

Бутсы в такие параметры никак не впишутся.

Так Джокович сыграет на «Уимблдоне» всего через 3,5 недели после операции?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill; unsplash.com /Jonathan Ward