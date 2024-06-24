Анна Дмитриева – легенда тенниса и ТВ. Именно она привела Уткина в профессию

Легендарная Анна Дмитриева умерла в 83 года. Она один из самых важных людей для тенниса и спортивного телевидения в России.

В теннис Дмитриева пришла в 13 лет, а уже через год стала чемпионкой Москвы среди юниоров.

С 16 лет Дмитриева играла взрослые турниры и за два года стала чемпионкой Москвы во всех разрядах.

А в 1958-м в составе первой делегации советских теннисистов Дмитриева поехала на «Уимблдон». И вышла в юниорский финал.

Впоследствии с «Уимблдоном» было связано много лучших результатов Дмитриевой – полуфинал в парном разряде, четвертьфинал в миксте, 1/8 финала в одиночке.

В одиночном разряде Дмитриева доходила до 1/8 финала на всех «Шлемах» – кроме Australian Open, где никогда не выступала. А на «Ролан Гаррос» они с Метревели в миксте играли в 1/2 финала.

Долгое время Дмитриева была лучшей теннисисткой СССР: 18 раз выигрывала чемпионат страны в одиночке, паре и миксте, а четыре раза делала это во всех трех разрядах сразу. На международном уровне она выиграла 12 турниров Международной федерации тенниса (ITF).

От активной теннисной карьеры Дмитриева отошла в 1969-м и стала работать тренером в «Динамо».

С 1975-го Дмитриева стала комментатором. Ее первый прямой эфир прошел с чемпионата СССР по бадминтону, но в том же году она сделала первую на советском ТВ передачу об «Уимблдоне».

Влияние Дмитриевой на российское спортивное ТВ невозможно переоценить – она стояла у истоков «НТВ-плюс» и с 2004-го по 2010-й была руководителем дирекции спортивных каналов.

Василий Уткин рассказывал историю, которая отлично иллюстрирует влияние Дмитриевой на развитие спортивного телевидения (опубликовал ее Павел Городницкий):

«Один руководитель отдела «Матч ТВ» – очень неплохой парень – устроил совещание для подготовки к Кубку Кремля. Туда пригласили, естественно, Анну Дмитриеву и еще трех человек, но один из них запаздывал. Тогда этот руководитель отдела сказал: «Давайте начинать. Анну Дмитриеву нет смысла представлять. Анна Владимировна, а это Кирилл Коломыц, он будет главным продюсером трансляций Кубка Кремля. А это Андрей Коломыц – кстати, брат Кирилла. Он у нас будет главным режиссером».

Так он познакомил Анну Дмитриеву с двумя ее родными внуками».

А Дмитриева и Метревели стали самым легендарным комментаторским дуэтом на российском телевидении и для многих до сих пор остаются голосами тенниса.

Кстати, Уткина для российского ТВ раскрыла именно Дмитриева. Как рассказывал журналист Сергей Микулик: «Она раскрыла Василия Уткина, который ничего не понимал в спорте, никогда им в детстве не занимался и ни за кого не болел. Тем не менее чутье Дмитриевой сработало. Она ему сказала: «На, твори. Вот тебе площадка «Футбольный клуб»». И с этого пошел Вася»

И комментатор Тимур Журавель так сформулировал ее наследие: «Анна Дмитриева была и есть для нас – концентрированная мудрость. Спортивное ТВ и многих людей, которых вы знаете, сделала она. Дмитриева усадила Васю Уткина вести «Футбольный клуб», Дмитриева формулировала концепт существования спортивной редакции «НТВ‑Плюс», задавала стандарты, которыми мы пользуемся до сих пор».

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Фото: Gettyimages /D. Davis/Daily, Express/Hulton Archive, William Vanderson / Stringer, George W. Hales / Stringer, Evening Standard / Stringer; РИА Новости /Юрий Сомов, Алексей Филиппов, Виктор Чернов, Борис Ельшин, О.Неёлов ; кадры трансляции телеканала «НТВ-Плюс»; instagram.com/816room ; t.me /timzhur; t.me /ksenia_solovieva