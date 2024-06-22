❤️ Калинская и Синнер – в финале на одной неделе. А у Анны 7 побед в 7 матчах с топ-10

Успешная пара.

Анна Калинская никогда не блистала на траве – до турнира в Берлине на этой неделе у нее было всего две победы в основных сетках турниров WTA.

Но в Германии на ее счету уже четыре победы и первый финал уровня WTA 500.

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По ходу турнира в Берлине Анна прошла двух соперниц из топ-10 – прошлогоднюю чемпионку «Уимблдона» Маркету Вондроушову и третью ракетку мира Арину Соболенко. В плане побед над соперницами из десятки успешнее был только турнир в Дубае в этом году, где она прошла трех теннисисток такого уровня.

Но нужно сделать важную оговорку. И Вондроушова, и Соболенко снялись с матчей с Калинской по ходу первой партии. Чешка упала, повредила бедро и в итоге в слезах отказалась от дальнейшей борьбы. А Соболенко вообще впервые в карьере снялась по ходу матча – из-за травмы плеча.

Но в оставшихся двух матчах Калинская продемонстрировала умение бороться – и в трех сетах прошла Нао Хибино (первый круг) и экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко в полуфинале.

Анна продолжает прорывной сезон. На ее счету уже:

● четвертьфинал Australian Open;

● финал тысячника в Дубае;

● семь побед в семи матчах против топ-10;

● дебют в топ-20 с понедельника.

За титул в Берлине она поборется с Коко Гауфф или Джессикой Пегулой.

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Интересно, что на параллельном мужском турнире в Галле в финал вышел новый бойфренд Калинской – Янник Синнер . По сетке первых соревнований в ранге первой ракетки мира он шел тяжело – три из четырех матчей выиграл в трех партиях, а в четвертьфинале боролся с Яном-Леннардом Штруффом до решающего тай-брейка.

Но Синнер сейчас в такой форме и на таком уровне уверенности, что вышел в финал на четвертом из восьми проведенных в этом году турниров (еще на трех он уступил в полуфинале, а в Мадриде снялся с четвертьфинала).

Теперь его ждет Хуберт Хуркач в матче за титул.

А Калинская после выхода в финал в Берлине шутила:

«Я просто стараюсь быть не хуже него (смеется). У него потрясающий год, и сегодня было сложно, потому что обычно я смотрю, а в этот раз мы такие: «Что поделать». Посмотрим, получится ли завтра посмотреть матчи друг друга онлайн. Поздравляю его, я ему сейчас напишу, я очень рада».

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Фото: Gettyimages.ru /Inaki Esnaola; David Inderlied/dpa/Global Look Press/via www.imago-i/www.imago-images.de