Крошки-игроки – лучший мем «Ролан Гаррос»

Особенности судейской камеры.

В этом году на «Ролан Гаррос» появилось нововведение – судьям на вышке на головы надели камеры.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей не мог понять, зачем они вообще нужны: «Есть ли более плохое использование технологий в спорте, чем камеры на головах у судей на «Ролан Гаррос»? Выглядит ужасно и, судя по мной увиденному, не дает ничего тем, кто причастен к матчу».

Его поддержала Виктория Азаренко: «У нас нет электронного судейства или видеоповторов спорных моментов, но эти камеры, видимо, все изменят!!! Прекрасный выбор».

Судя по всему, по задумке организаторов, камеры должны были выполнять две функции:

1. От первого лица показывать отметки на корте, которые судьи рассматривают в спорных ситуациях. Но с этим возникли проблемы – судьи слишком быстро двигали головами, поэтому на картинке не было ничего ни видно, ни понятно.

2. Создать новый ракурс для повторов в трансляции. С этим получше, потому что вышка – лучшая точка для просмотра матча. И такие повторы усиливают эффект присутствия. Были очень эффектные моменты.

Например.

Или вот.

Но в целом такие повторы использовали точечно, потому что постоянное движение головы (а с ней и камеры) может дезориентировать и доводить чуть ли не до тошноты.

Зато судейские камеры из-за ракурса сверху-вниз породили очень смешную штуку – кадры с крошечными игроками, которые приходили к арбитрам поговорить или пожаловаться. Особенно классно получилось, когда объединили Стефаноса Циципаса (жаловавшегося на стоны Алькараса) и Корентена Муте (спорившего из-за зашага на подаче).

Буквально «никогда больше не разговаривай ни со мной, ни с моим сыном».

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Фото: East News /AP Photo/Jean-Francois Badias