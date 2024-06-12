Шарапова на «Ролан Гаррос» – последний «Шлем» российских теннисисток. С Димитровым на трибунах и «чайным пакетиком» в интервью

В первой половине карьеры Мария Шарапова не ладила с грунтом, но после долгой работы над физикой и техникой превратилась в звезду этого покрытия. Выиграв «Ролан Гаррос» -2012 и дойдя до финала в 2013-м, она окончательно доказала, насколько эффективен ее новый грунтовый теннис.

Перед «Ролан Гаррос»-2014 Шарапова победила в Штутгарте и Мадриде, а в Риме в третьем круге проиграла Ане Иванович. Раннее поражение расстраивало, зато давало дополнительно время на восстановление и подготовку к «Большому шлему». А еще на то, чтобы заглянуть за макаронами в знаменитую кондитерскую Ladurée. Это первое, что Шарапова, по ее словам, делала, когда приезжала в Париж.

Разгромила квалифаера из России и повесила двойную баранку 75-й ракетке мира

Главной фавориткой «Ролан Гаррос» была прошлогодняя чемпионка и первая ракетка мира Серена Уильямс. В Мадриде ей пришлось сняться перед четвертьфиналом из-за травмы бедра, но в Риме она взяла титул. Шарапова в этот раз была посеяна седьмой и сыграть с американкой могла в четвертьфинале.

Серена перед турниром сказала, что никогда не смотрит сетку сама: ждет, пока узнает результаты жеребьевки, например, от журналистов. У Марии был свой подход: «Я смотрю сетку в целом. Не смотрю на определенные матчи, не заглядываю далеко вперед, но и не боюсь увидеть, с кем могу сыграть дальше».

В первом круге Шарапова отдала три гейма россиянке Ксении Первак, которая тогда выпала из топ-100 и была вынуждена пробиваться через квалификацию.

На послематчевой пресс-конференции Марию спросили о потенциальном «матче-блокбастере» против Серены. Она ответила почти философски: «Конечно, многие ждут, когда мы сыграем друг против друга. Но во многом неважно, случится это в четвертом круге, четвертьфинале, полуфинале или финале. У турнира только одна чемпионка. Поэтому неважно, когда ты с кем-то играешь. Важно – кто пройдет дальше, – объяснила Шарапова. – Сейчас нас это не должно волновать, потому что в следующем круге я играю с Пиронковой».

В день матча было холодно и ветрено. Шарапова допускала невынужденные и проиграла первый же гейм на подаче, но быстро вернулась и до конца первого сета ни разу не позволила сопернице заработать брейк-пойнт. Вторая партия прошла без интриги: Мария гораздо меньше ошибалась, а Пиронкова, которая между сетами взяла медперерыв, не могла полностью выкладываться.

Григор Димитров на матче Шараповой против Паулы Ормачеа

На турнире много говорили о молодом поколении в женском туре, и второй круг доказал, что не зря. Серена вдруг проиграла 20-летней Гарбинье Мугурусе, чемпионка Australian Open-2014 Ли На – 21-летней Кристине Младенович.

«Выходя на корт, знаешь о множестве апсетов, причем не только у женщин, но и у мужчин. Здорово победить, когда такая атмосфера», – сказала Шарапова. Статус главной фаворитки автоматически перешел ей.

В третьем круге она вышла на 75-ю ракетку мира Паулу Ормачеа, у которой до этого турнира было только три победы за весь грунтовый сезон. Матч начался чуть позже запланированного: их выход на корт задержал Дмитрий Турсунов, который три часа играл с Роджером Федерером.

Пока мужчины боролись в четырех сетах, погода ухудшилась, и до дождя Шарапова и Ормачеа даже не закончили первый гейм. Перед остановкой Мария успела сделать три двойные.

Спустя полчаса они вернулись на корт – и все изменилось. Шарапова заиграла почти безупречно и вынесла аргентинку за 50 минут с двойной баранкой. «Сначала я немного нервничала, потом отыгралась, но, кажется, после дождя у нее было еще два брейк-пойнта. Здорово, что я выиграла тот гейм, повела в счете и так и продолжила. По-моему, по ходу матча я играла все лучше и лучше», – комментировала Шарапова.

14-й раз обыграла Стосур и камбэками заслужила сравнение с чайным пакетиком

Вторую неделю Мария начала матчем против Саманты Стосур. Шарапова была абсолютной фавориткой: статистика в личке – 13 побед и два поражения.

Первый сет пошел не по плану: Стосур доминировала за счет подачи и форхенда. Но, когда австралийка вела 4:3 во втором, Шарапова включилась и уже не отпустила, выиграв девять геймов подряд.

Четвертьфинал, в котором ждали 19-й матч между Шараповой и Сереной, в итоге оказался вторым матчем между Шараповой и Мугурусой (в первом легко победила Мария).

В этот раз у Шараповой не работала первая подача, а простые удары уходили в аут. Мария опаздывала к мячу, а испанка забивала пушечные виннерсы и взяла сет 6:1. Во втором Шарапова ожила: сделала ранний брейк, могла сделать второй, но упустила возможность, а потом неудачно провела свою подачу. Но игра наконец выравнялась, и в концовке Шараповой удалось дожать со счетом 7:5. В решающем сете она снова сделала ранний брейк, но на этот раз не оставила Мугурусе шансов, победив 6:1.

После матча все отмечали бойцовский характер Марии, которая во втором матче подряд отыграла дефицит в сет. Шараповой пересказали твит, который ей посвятила Джуди Маррей. Получилось неловко, но легендарно.

– Джуди Маррей только что написала: «Шарапова как чайный пакетик…»

– Кто это?

– Мама Энди.

– Хорошо, извините. Я не знала, кто такая Джуди Маррей.

– Процитирую: «Шарапова как чайный пакетик. Опустите ее в горячую воду, и вы поймете ее крепость». Обычно вас называют бойцом. А каково вам в роли чайного пакетика?

– Можете объяснить?

– Вы не пьете чай?

– Я люблю чай.

– Когда кладешь пакетик в горячую воду...

– Я очень люблю чай. Я не понимаю, что она имела в виду.

– В горячей воде пакетик...

– Это здорово. Очень изобретательно. Наверное, она могла сформулировать и по-другому, но сказала очень по-английски.

– Как вам? Боец и чайный пакетик? Вы согласны...

– Мне кажется, лучше спросить у нее, чем у меня. Она явно лучше понимает, что к чему, – с улыбкой закрыла тему Шарапова.

Победила «новую Шарапову», которая с детства брала с нее пример

От третьего подряд парижского финала Шарапову отделял только матч с Эжени Бушар.

На Australian Open 20-летняя канадка впервые вышла в полуфинал «Шлема» и после этого ворвалась в двадцатку. Успешная высокая блондинка, уехавшая из родной страны в теннисную академию в США, стала идеальной кандидаткой на роль «новой Шараповой». Эжени даже играла в комплектах Nike из именной коллекции Марии – Бушар попросила разрешения у бренда, и Шарапова согласилась.

Оказалось, что в восемь лет Бушар сфотографировалась с Шараповой в Майами, куда приехала посмотреть турнир. Эжени благодарила за сравнения с экс-первой ракеткой мира, но напоминала, что она все-таки «самостоятельная личность». «В детстве я брала с нее пример. Помню, как смотрела на нее в финале «Уимблдона» и думала, что это очень круто и я тоже так хочу, – рассказывала Бушар. – Конечно, я ее уважаю. Но сейчас мы в полуфинале «Большого шлема», поэтому, несмотря на уважение, я не буду возносить ее на пьедестал – просто буду бороться».

Этот матч не был их первой встречей. Годом раньше Шарапова обыграла Бушар в Майами, а потом во втором круге «Ролан Гаррос». Но тогда канадка только осваивалась в туре, а теперь на равных боролась с топами.

Шарапова снова проиграла стартовый сет – в третьем матче подряд. Но потом снова показала крепость: вырвала тяжелый второй сет и спокойно закрыла в третьем.

«Я бы с радостью выиграла эти матчи в двух сетах, но я всегда выкладываюсь настолько, насколько потребуется. Если придется играть три часа, чтобы победить в трех сетах, я готова. Если матч окажется легче и я выиграю более уверенно, тоже хорошо. Но я сделаю все, что потребуется, – сказала Шарапова. – Если я плохо начну, проиграю первый сет, все равно буду бороться до последнего. В конце концов, важно не то, как ты закончишь первый сет, а то, как закончишь последний».

Перед финалом турнир провел для Шараповой дополнительную пресс-конференцию. Говорили об игровом стиле ее соперницы по матчу Симоны Халеп, настрое на матч и, конечно, снова о молодом поколении. Один вопрос прозвучал внезапно: «Если бы вы могли сказать что-то Обаме о русском народе, русской душе, то что? И если бы вы могли сказать что-то Путину об Америке, американском духе предпринимательства, то что?» Шарапову часто спрашивали о России и Америке, но гипотетических бесед с политиками обычно не предлагали. Формальный повод для вопроса был: Путин и Обама как раз приехали в Париж по приглашению президента Франции Франсуа Олланда. 6 июня, в день этой пресс-конференции, отмечалась 60-я годовщина высадки союзников в Нормандии.

Про президентов Шарапова говорить не стала и просто немного рассказала о роли обеих стран в ее жизни.

Не позволила Халеп взять реванш за Мадрид и выиграла самый тяжелый финал в карьере

За месяц до финала «Ролан Гаррос» Халеп и Шарапова разыграли титул в Мадриде. Шарапова проиграла первый сет, а потом отдала всего пять геймов.

Четвертая сеяная Халеп стала первой за 34 года румынкой в финале турнира «Большого шлема». В 1980-м ее будущий менеджер, чемпионка «Ролан Гаррос»-1978 Вирджиния Рузичи проиграла в Париже Крис Эверт.

Халеп не скрывала, что очень нервничала уже в полуфинале против Андреа Петкович. Когда Джон Макинрой спросил Рафаэля Надаля о шансах Халеп на титул, восьмикратный (пока!) чемпион «Ролан Гаррос» сказал, что она может выиграть, если справится с нервами.

В первом же гейме финала Шарапова сделала двойную, 32-ю за две недели. За следующие три часа она добавила к ним еще 11.

Первая партия длилась 57 минут. Халеп повела 2:0, но Шарапова взяла пять геймов подряд и выиграла сет. Во второй они устроили перестрелку брейками. На тай-брейке Мария даже была в двух очках от титула, но 5:4 превратились в 5:7, и впервые с 2001-го женский финал «Ролан Гаррос» перешел в третий сет. Статистика говорила в пользу Шараповой: тогда у нее была 19-матчевая победная серия в грунтовых трехсетовиках, которая длилась с 2011-го.

Шарапова ушла в подтрибунку на восьмиминутный туалетный перерыв. Вернувшись, она повела с брейком – Халеп тут же ответила обратным. Мария получила предупреждение за затяжку времени: слишком долго готовилась к подаче.

Россиянка вышла вперед 4:2, но Халеп по традиции сравняла счет. В следующем гейме судья на вышке Кадер Нуни поменял решение линейного в пользу Шараповой, она повела 15:0 на подаче Халеп – и этот момент неожиданно оказался переломным. Мария выиграла следующие семь очков, реализовав первый же матчбол.

Шарапова упала на колени, закрыв лицо руками. Под аплодисменты Корта Филиппа Шатрие она забралась на трибуну, чтобы обнять команду. Халеп в ожидании награждения плакала на скамейке, а зрители скандировали ее имя.

«Ты провела невероятные две недели, Симона. Поздравляю, – сказала Шарапова в чемпионской речи. – У меня сейчас столько эмоций, что не знаю, на каком языке говорить: на английском, на французском, на русском. Но просто невероятно, что у меня есть возможность оказаться здесь второй раз».

Этот матч Шарапова назвала самым тяжелым финалом турниров «Большого шлема» и самой эмоциональной победой. Мария оглядывала трофей, который поднимала два года назад, и неверяще качала головой. «Если бы на каком-то этапе карьеры мне сказали, что у меня будет больше титулов на «Ролан Гаррос», чем на любом другом турнире «Большого шлема», я бы, наверное, пошла и напилась, – смеялась Шарапова. – Или предложила этому человеку напиться, одно из двух».

Репортажи о победе Шараповой один за другим вспоминали историю про «корову на льду». Она окончательно осталась в прошлом: у Марии ушло почти 10 лет профессиональной карьеры, чтобы перестроить игру на грунте, и это окупилось вдвойне. Она объясняла, что дело было не только в технике, но и в психологии. У нее не было нелюбви к грунту, но она чувствовала себя некомфортно. А пропускать турниры на несговорчивом покрытии тоже не хотелось, потому что расстроился бы папа, не то в шутку, не то всерьез добавила Шарапова.

Главной проблемой она считала то, что в юности на грунтовых турнирах пыталась максимально быстро сыграть первые несколько кругов вместо того, чтобы провести на корте столько времени, сколько потребуется. Причина спешки понятна: если завязнуть в первых матчах, то по ходу турнира могут закончиться силы. Но Шарапова поменяла подход – и вместе с физическим и теннисным прогрессом (и операцией на правом плече) это перевернуло ее отношения с грунтом.

«Не бывает прирожденных грунтовиков. Ну, может быть, Надаль. Но точно не я, – говорила Шарапова на первой пресс-конференции в статусе двукратной чемпионки «Ролан Гаррос». – Я не росла на этом покрытии, не играла на нем. Я просто трудилась, чтобы стать лучше. Никто другой за меня этого не сделал бы. Я должна была справиться сама».

Шарапова и «Ролан Гаррос» – от «коровы на льду» до двукратной чемпионки

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Matthias Hangst, Matthew Stockman, Dan Istitene, Sindy Thomas