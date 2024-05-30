Восторг с «Ролан Гаррос» – твинер-свечка в прыжке от Хуркача

Удар дня.

Пятый игровой день на «Ролан Гаррос» длился всего 45 минут, когда вопрос о самом красивом ударе четверга был закрыт. Его выполнил Хуберт Хуркач в матче с Брэндоном Накашимой.

В конце второго сета поляк получил короткий мяч после отскока от троса, хотел вырезать параллельно сетке, но получилось не очень – Накашима прочитал, догнал и перевел в открытый угол.

Но Хуркач нашел ответ – твинер-свечку в прыжке. По высоте и направлению она получилась такой хорошей, что Накашима достал только ободом – и сорвал мяч в сетку.

Ну это просто красота.

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