Шарапова на главной модной тусовке мира: цветочки в волосах и противоречивое платье

В первый понедельник мая в Нью-Йорке как обычно прошел бал Института костюма при Метрополитен-музее, более известный как Мет Гала (иногда еще – Met Ball), – ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу подразделения музея, занимающегося историей моды.

Бал, традиционно приуроченный к открытию очередной выставки Института, проводится больше 70 лет, но только в последние 10-15 под руководством куратора всех изданий журнала Vogue Анны Винтур стал событием важнее любого модного показа. Индивидуальный билет на бал стоит около $75 000, но большинство дизайнерских брендов выкупают столы (от $350 000 за 10-местный) и приглашают за них селебрити, которых на вечер одевают (все списки гостей финально утверждаются Винтур).

Дресс-код бала обычно совпадает с темой выставки: в разные годы с середины 2010-х лет это были мода в эпоху высоких технологий , стиль кэмп , американская мода и другие. В этот раз, однако, выставка называется «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода» и посвящена одежде такой же хрупкой, как красота природы, но темой бала был рассказ британского писателя Джеймса Балларда «Сад времени» об ускользающей идиллической жизни. В результате на балу были в основном наряды с цветочными мотивами – как у гольфистки Нелли Корды (сестры 27-й ракетки мира Себастьяна),

игрока в американский футбол Оделла Бекхэма

и чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона:

– с редкими отсылками к часам – как на кейсе баскетболиста Бена Симмонса:

и более буквально – Cartier Santos на руке у Дуэйна Уэйда:

Самое большое представительство на балу было традиционно у тенниса: Серена Уильямс посетила его, кажется, в седьмой раз (в Balenciaga), Винус (в Marc Jacobs) и Мария Шарапова – минимум в четвертый.

На бал традиционно собираются с самого утра в стратегически снятых номерах лакшери-отелей: гостям одного бренда и клиентам одного стилиста предпочтительно быть в одном месте, но каждого гостя собирает команда из нескольких стилистов, у каждого из которых могут быть свои обязательства. Шарапова и ее спецназ остановились в Plaza – знаменитой гостинице у Центрального парка, снимавшейся в «Одном дома 2», «Неспящих в Сиэттле» и «Войне невест».

За прическу Марии отвечал ее друг и давний парикмахер Адир Абергель, за макияж – визажистка Венди Роу, уже работавшая с ней ранее в этом году на Неделе моды в Париже .

Платье Шараповой было создано специально для нее дизайнером Прабалом Гурунгом, основателем одноименного бренда, завсегдатая красных ковровых дорожек. Лимонно-лаймовый наряд вдохновлен не цветом теннисного мяча, а нарциссами и другими цветами и сшит из элитного хлопка, предоставленного маркой Boll & Branch, производящей постельное белье и одежду для сна. Хлопок – неочевидный выбор для вечернего платья, но Гурунг рассказал , что материал приятно удивил его «мягкостью, движением, текстурой».

«Спасибо невероятной команде творческих людей, благодаря которым этот образ состоялся», – подписала Шарапова фотографию с ковровой дорожки.

Внутри музея Мария встретила сначала Винус – и они стали на камеру звать Серену.

Серена нашлась позднее, когда торжественная часть вечера сменилась неформальной.

Какие еще селфи остались в их телефонах после главного корпоратива года, неизвестно, но известно, что наряд Шараповой оценили не все: организатор Мет Гала Vogue назвал ее в числе лучших флоральных ансамблей, а вот авторитетные Women’s Wear Daily, наоборот, отнесли к худшим образам вечера .

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Фото: Gettyimages.ru /Dia Dipasupil, Jamie McCarthy, Dimitrios Kambouris, Aliah Anderson; instagram.com /nellykorda, lewishamilton, serenawilliams, venuswilliams, mariasharapova, prabalgurung, bollandbranch, hairbyadir, wendyrowe