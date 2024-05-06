Рублев выгрыз второй «Мастерс». А кто еще в России побеждал на таких турнирах?
Андрей Рублев стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, на фоне болезни обыграв Феликса Оже-Альяссима в финале (4:6, 7:5, 7:5).
Он выиграл второй турнир этой категории – самой престижной после «Больших шлемов». В прошлом году Андрей взял трофей в Монте Карло.
Рублев – пятый игрок из России, побеждавший на «Мастерсах». Мы не учитываем Андрея Чеснокова, который выиграв два таких титула в 1990-м и 1991-м, выступая за СССР.
Если смотреть только историю современной России с 1993-го, то до Рублева «Мастерсы» брали четыре человека.
Марат Сафин – 5 титулов
Торонто-2000;
Париж-2000, 2002 и 2004;
Мадрид-2004.
Николай Давыденко – 3 титула
Париж-2006;
Майами-2008;
Шанхай-2009
Карен Хачанов – 1 титул
Париж-2018.
Даниил Медведев – 6 титулов
Цинциннати-2019;
Шанхай-2019;
Париж-2020;
Торонто-2021;
Майами-2023;
Рим-2023.
8 быстрых мыслей о победе Рублева в Мадриде
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Clive Brunskill, Matthew Stockman, Jamie McDonald
Вдруг найдёт Дзен и ещё прибавит (ведь мастерства и физики вполне достаточно для карьерных успехов)?!