Рублев выгрыз второй «Мастерс». А кто еще в России побеждал на таких турнирах?

Андрей Рублев стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, на фоне болезни обыграв Феликса Оже-Альяссима в финале (4:6, 7:5, 7:5).

Он выиграл второй турнир этой категории – самой престижной после «Больших шлемов». В прошлом году Андрей взял трофей в Монте Карло.

Рублев – пятый игрок из России, побеждавший на «Мастерсах». Мы не учитываем Андрея Чеснокова, который выиграв два таких титула в 1990-м и 1991-м, выступая за СССР.

Если смотреть только историю современной России с 1993-го, то до Рублева «Мастерсы» брали четыре человека.

Марат Сафин – 5 титулов

Торонто-2000;

Париж-2000, 2002 и 2004;

Мадрид-2004.

Николай Давыденко – 3 титула

Париж-2006;

Майами-2008;

Шанхай-2009

Карен Хачанов – 1 титул

Париж-2018.

Даниил Медведев – 6 титулов

Цинциннати-2019;

Шанхай-2019;

Париж-2020;

Торонто-2021;

Майами-2023;

Рим-2023.

8 быстрых мыслей о победе Рублева в Мадриде

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Clive Brunskill, Matthew Stockman, Jamie McDonald