Саманта Стосур: «В жизни мне вообще все по барабану»

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

- Как обстоят дела с поисками тренера?

– Я сейчас без тренера и еще в процессе поиска, но надеюсь, к новому сезону дело сдвинется с мертвой точки.

- Насколько важно опытным игрокам вроде вас иметь тренера?

– Ну, на данном этапе моей карьеры я уже имею играть в теннис и добивалась больших успехов. Но как игрок ты постоянно находишься в поиске каких-то неуловимых нюансов. Я такой игрок, что по ходу года могу выступать то с блеском, то с треском. Тренеру со стороны видно больше, и благодаря такому взгляду можно избавиться от этих неудачных отрезков, когда не выигрываешь, и держать форму дольше, показывать свою лучшую игру чаще. В общем, в тренере всегда надеешься найти что-то такое, что сделает тебя лучше.

- Как бы вы оценили свой сезон?

– В целом, он получился не очень, и есть небольшое разочарование. В рейтинге я упала гораздо сильнее, чем за последние годы. Но с другой стороны, я никогда еще не выигрывала два титула в сезоне и никогда не обыгрывала Квитову или Азаренко – а в этом году обыграла. Так что все не так уж плохо. Что я провалила, так это «Шлемы». Надеюсь, в следующем году этого не повторится.

- Светлана Кузнецова в твиттере высказывала недовольство тем, что вам с ней в Токио не дали wild card в парный турнир. Что там за история?

– Ой, да. (Смеется.) Нам не хватило рейтинга, чтобы попасть в основу, и мы попросили wild card. Но вместо нас ее отдали другой паре – по причинам, с которыми мы были несогласны. Так что нас это порядком взбесило.

- Для вас сейчас пара вообще важна?

– Да, я сейчас не так много играю в паре, как 5-6 лет назад, но мне всегда это нравилось, и выхожу я всегда бороться за победу. От пары важно получать удовольствие. В одиночке все такие серьезные – понятно, ведь это то, ради чего мы всю жизнь тренируемся. А в паре ты просто что-то отрабатываешь, ну и развлекаешься параллельно – и в результате совмещаешь приятное с полезным. Мы со Светой хорошо проводим время – результаты, правда, пока не очень. Но на этой неделе играем вроде получше.

- Вы всегда такая спокойная на корте. Это особенно заметно в ваших матчах с эмоциональными соперницами. Это естественное ваше состояние или отработанное?

– На самом деле, я очень много над этим работаю. Это я только выгляжу такой спокойной – внутри у меня наоборот ураган. Только в последние годы я научилась держать эмоции под контролем и не позволять им вредить мне. То есть, если я злюсь, то только на одну секунду, а потом сразу нажимаю на рычаг и переключаюсь. Я вообще играю лучше всего в уравновешенном состоянии: не впадаю в эйфорию от выигрыша очка, но и не хочу убить себя, когда ошибаюсь.

- Как такому можно научиться?

– Да приходит с опытом, наверное. Ты думаешь: вот когда я тогда хорошо играла, я держалась вот так. А когда плохо – так. И стараешься повторить то, что приносило успех.

- А вне корта вы такая же невозмутимая?

– Ой, в жизни я еще более расслабленна. Мне вообще обычно все по барабану.

- У вас в фейсбуке очень много еды. Поесть любите?

– Да, я фуди. Дома все время готовлю, но это, конечно, случается нечасто. Больше всего люблю японскую и мексиканскую еду. В Москве пока никуда не ходила, потому что приехала очень поздно и была замученная. Только гостиница и корты. Но у меня есть еще пара дней.