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Бублик о дебюте в топ-10: «Жизнь дала мне то, о чем я просил. Но, видимо, я просил слишком мало»

Александр Бублик рассказал, что после дебюта в топ-10 не испытал ожидаемой радости.

– Иногда нужно очень сильно бояться своих желаний, если честно. Наверное, в этом году жизнь в какой-то степени дала мне то, о чем я просил. Но, видимо, просил я мало.

Сейчас объясню. Когда я закончил год 11-м, мы с Артемом [Супруновым] сели и прикинули: «Что нам нужно, чтобы войти в десятку?» Мы понимали: выиграть Гонконг на первой неделе, сыграть четвертый круг [Australian Open], чтобы Даня [Медведев] и Рууд, которые шли за мной, проиграли… Короче, было пять раскладов. У меня было пять месяцев до «Ролан Гаррос», когда ничего не горело. И тогда он сказал: «Сань, нужно заработать тысячу очков до «Ролан Гаррос».

Помню, мы сидели в бане, и я говорю: «Да, брат, 1000 очков – и мы не просто будем в десятке, мы, может быть, вообще шестыми будем». И знаешь, сколько я заработал перед «Ролан Гаррос»? 1010.

И для меня это была трагедия. Понятно, что трагедия в моменте. Я проиграл на «Гаррос» и думаю: «Как так? Сейчас из десятки выпаду…» Мы открываем рейтинг, сидим с Артемом расстроенные. И он говорит: «Ты тысячу очков заработал». Я отвечаю: «Вот зачем мы сказали именно 1000? Может, надо было сказать 2000? Тогда, может, заработал бы 1500 и хотя бы девятым был».

А потом я уехал с семьей в горы. Десять дней вообще не играл в теннис. Пожил с этой мыслью и понял, что все нормально. По сравнению с тем, что было в прошлом году, когда я падал в рейтинге, сейчас все отлично. После этого я снова начал неплохо играть.

– Ты сейчас все равно ощущаешь себя в прайме карьеры?

– Конечно. Во-первых, я сейчас примерно в середине своей карьеры. Понимаю, что осталось уже не так много, потому что с каждым годом риск травм становится выше.

Чувствую, что я сейчас примерно посередине. Есть еще потенциал для развития. При этом я крепко стою на земле, но отдаю себе отчет, что время идет, и идет очень быстро, – сказал Бублик в разговоре с Иваном Янковским в подкасте «Чай с Бубликом».

«На меня смотреть не надо, я плохой пример для детей». Правила жизни Александра Бублика

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First&Red
logoАлександр Бублик
logoРолан Гаррос
logoATP

Комментарии

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Чай с бубликом) Вспомнил детство.
Бублик и Янковский - это интересно))
Бублик адекват! Саше как можно дольше оставаться в топ-10, а может замахнуться и на топ-5!
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