Даниил Медведев вернется в топ-10 рейтинга.

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв первую ракетку мира Карлоса Алькараса . Россиянин вышел в 11-й финал «Мастерса» в карьере и третий финал ATP в этом сезоне.

За счет этого результата Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP .

За третий титул в сезоне и седьмой трофей на «Мастерсах» Медведев поборется с Янником Синнером .