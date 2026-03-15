43

Медведев вернется в топ-10

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Россиянин вышел в 11-й финал «Мастерса» в карьере и третий финал ATP в этом сезоне. 

За третий титул в сезоне и седьмой трофей на «Мастерсах» Медведев поборется с Янником Синнером.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoBNP Paribas Open
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Прикол, конечно. А ведь еще за день до турнира не было понятно, успеет ли он туда вообще доехать.
Ответ kyckoba
Осталось синего приколоть - и тогда зачëт!
По нынешнему уровню он минимум топ-5
Ответ Павел Лепехин
Топ 4-3
Ответ Павел Лепехин
Ну а шо Дрейпер отлетел. Который Джоко прошел, Алькарас пройден .Остался еще один босс.в финале. Зверев железно в топ 4 ..Шелтон Фриц кто там ещё достоин топ 5?
С возвращением! Таким Медведевым можно только любоваться. Давно не видел у Дани такой уверенности в себе. Полная концентрация на победу. Это круто!
Гениальный интеллект у Дани на корте. Никогда не знаешь насколько обострит он следующим ударом. Может вернуть косым коротким кроссом с бх низко низко над тросом, а может растянуть с бх по линии в глубину. Вот череда таких ударов Карлоса выводила из равновесия сегодня. Даже его быстрые ноги не успевали зачастую. Любой бы другой игрок боялся под форхэнд подставляться от Карлоса, но только не Медди)) Видел, что не шло и после смены ритма, бил в ноги под фх, достаточно неудобно для комфортной атаки.

И воспринял эту победу как истинный король, хладнокровно и чутка высокомерно) Такого Медди мы ждали более 2 лет и он вернулся)
Ответ Александр Исаев
Комментарий скрыт
Красота, но завтра будет ещё лучше! Игра 🔥, кайфанул от души. Молодым не спать, а идти тренироваться. Никто им не будет отдавать финалы ТБШ на двоих разыгрывать. Такого никогда не было, и не будет! Россия вперёд!
Ответ Шахтер-чемпион
Вы депутат?
Вытеснил братана Бублика, ахах)
Ответ Sincere
Саня в десятке случайный человечек)
Побывал, почувствовал, ну все, пора на свое любимое 20-ое место)
Было бы хорошо Медведеву успеть попасть в топ-8 до Роллан Гаррос.
Ответ Александр Александров_1116980113
И что с того? Он даже будучи игроком топ-5 отлетал в первых кругах ТБШ всем подряд. Особенно на РГ.
Ответ Александр Александров_1116980113
5 или 12 не сильно принципиально. Все одно, играть друг с другом в 1/8, а с 1-4 в 1/4. А уровень игроков 5-12 примерно одинаковый, кто там сильнее в конкретный момент, условные, Бублик или Фриц, не угадать. Хорошо было бы в 4 зайти, тогда да, преференции при жеребьевке ощутимые.
Желающие могут поискать мои посты о том, что случится ренессанс Дани примерно в 3 года старшего ребенка... Для таких людей как Даня семья - самое главное. И рождение первенца - очень сильно меняет его. Мыслями он с женой и детьми. И свое внутреннее состояние он вообще не понимал эти годы, он превращался из парня в мужчину. Все эти истерики и периоды апатии и уныния - это просто переформатирование его самосознания. У кого-то этот процесс протекает легко. Но есть люди более эмпатичные и тонкие и для которых семья важнее работы и прочего. Даня из таких. Так что пока здоровье и возраст позволяют - он еще попылит. Да, первой ракеткой мира не будет, но в топ-5 вернется...
Ответ NoThanks
Красивую историю выдумал.
первой ракеткой с бухты-барахты не становятся
Кафельникову привет
Ответ Аня2209
В данном случае - превед!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бублик о работе с Супруновым: «Мы ищем ключики к тому, чтобы совершать меньше действий, но при этом получать результат»
32 минуты назад
Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев сыграет с Синнером
сегодня, 15:34
Котов выиграл пятый «Челленджер» в карьере
сегодня, 15:21
Янник Синнер: «Я сыграл с Фонсекой, а потом с Тьеном. Уже чувствую себя старым»
сегодня, 15:01
Ферреро о будущем в теннисе: «К концу года могут произойти сюрпризы»
сегодня, 14:33
Бублик о том, что стал популярным из-за нецензурной брани: «Все же иногда ругаются, правильно? Кто-то в офисе кружку бьет, а я – ракетку»
сегодня, 13:50
Кафельников о победе Медведева над Алькарасом: «Это приятный для всех сюрприз. Думаю, он и Синнера обыграет в финале»
сегодня, 13:30
Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Рыбакина встретится с Соболенко
сегодня, 13:10
Бублик о работе с отцом в роли тренера: «Я его передавил, и он перестал быть наставником. Я мог до 6 утра сидеть в баре 1703, в 11 у меня была тренировка – мне никто слова не говорил»
сегодня, 12:54
Стефанос Циципас: «Тихий голос и твердый характер помогут добиться большего, чем крики»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Рекомендуем