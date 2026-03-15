Медведев вернется в топ-10
Даниил Медведев вернется в топ-10 рейтинга.
Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Россиянин вышел в 11-й финал «Мастерса» в карьере и третий финал ATP в этом сезоне.
За счет этого результата Медведев вернется в топ-10 рейтинга ATP.
За третий титул в сезоне и седьмой трофей на «Мастерсах» Медведев поборется с Янником Синнером.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
И воспринял эту победу как истинный король, хладнокровно и чутка высокомерно) Такого Медди мы ждали более 2 лет и он вернулся)
Побывал, почувствовал, ну все, пора на свое любимое 20-ое место)