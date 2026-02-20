Серена тренирует подачу

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась видео, на котором тренирует подачу.

«Я не делала этого с сентября 2023 года», – написала 44-летняя американка в соцсети.

Ранее стало известно , что 22 февраля Серена завершит шестимесячный период повторного включения в антидопинговую программу и сможет участвовать на турнирах.

