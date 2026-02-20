Серена тренирует подачу
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поделилась видео, на котором тренирует подачу.
«Я не делала этого с сентября 2023 года», – написала 44-летняя американка в соцсети.
Ранее стало известно, что 22 февраля Серена завершит шестимесячный период повторного включения в антидопинговую программу и сможет участвовать на турнирах.
Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег
Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: тикток Серены Уильямс
А должна мирра андреева
А должна мирра андреева
и коко гауф
и коко гауф
Серене тоже полезно!
Понятно что Серена не вернется в Тур, это лишь пиар.
