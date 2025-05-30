Музетти о прогрессе: «Я привел игру в порядок. Сделать шаг вперед помогло то, что теперь я лучше понимаю, что должен делать на корте»

Лоренцо Музетти проанализировал свой прогресс.

– В чем вы особенно прибавили за последний год? Сейчас вы в топ-10. Что вам помогло?

– Мне кажется, я привел игру в порядок. Иногда она меняется. Иногда мне сложно принять решение. Сделать шаг вперед помогло то, что теперь я лучше понимаю, что должен делать на корте. Я сильно вырос, в том числе психологически, в плане отношения к игре. Не знаю, смог бы я отыграться так, как сегодня, пару лет назад. Я рад и горжусь результатами в этом сезоне, – сказал Музетти в интервью на корте.