Эмбер не сыграет в Дохе

14-я ракетка мира Юго Эмбер снялся с турнира ATP 500 в Дохе.

В основной сетке француза заменит лаки-лузер Отто Виртанен. Напомним, вчера Эмбер победил на турнире в Марселе. На следующей неделе ему предстоит защищать титул в Дубае.