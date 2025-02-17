Эмбер не сыграет в Дохе
14-я ракетка мира Юго Эмбер снялся с турнира ATP 500 в Дохе.
В основной сетке француза заменит лаки-лузер Отто Виртанен.
Напомним, вчера Эмбер победил на турнире в Марселе. На следующей неделе ему предстоит защищать титул в Дубае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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