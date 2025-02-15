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Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Хачановым, Рублев – с Бубликом, Джокович сыграет с Берреттини, Алькарас – с Чиличем

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Дохе.

Карлос Алькарас (1) встретится с Марином Чиличем, Алекс де Минаур (2) – с Романом Сафиуллиным.

Новак Джокович (3) сыграет с Маттео Берреттини, Даниил Медведев (4) – с действующим чемпионом Кареном Хачановым.

Андрей Рублев (5) поборется с Александром Бубликом

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoКарлос Алькарас
logoМарин Чилич
logoРоман Сафиуллин
logoАлекс де Минаур
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoМаттео Берреттини
logoАлександр Бублик
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
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