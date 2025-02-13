Александрова о выходе в 1/2 в Дохе: «Когда увидела сетку, подумала, что, наверное, пройду не так далеко»

Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе.

Сегодня он обыграла Джессику Пегулу – 6:4, 1:6, 1:6. Во втором круге Александрова выбила Арину Соболенко.

– Восьмая победа подряд. Как вы это объясните?

– Если честно, я не знаю. Я просто стараюсь играть каждый матч, каждое очко, не думать о будущем, сосредоточиться на настоящем и идти шаг за шагом. Я рада, что это приносит результаты, потому что сейчас я чувствую себя потрясающе. Здорово оказаться в полуфинале.

– Вы ожидали такого выступления после титула в Линце?

– Скорее нет. Я об этом не думала, потому что, когда я увидела сетку, решила... (Смеется, качает головой.) Что, наверное, пройду не так далеко.

Я просто играю каждый матч и надеюсь на лучшее. Я очень довольна результатом и тем, как сейчас играю, поэтому, несмотря ни на что, хочу как можно дольше оставаться на этом уровне. В целом я провела здесь отличные матчи и надеюсь, что так пойдет и дальше.