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Тренер Синнера о допинговом деле: «После того, через что ему пришлось пройти, его уже ничем не испугать»

Тренер Янника Синнера высказался о реакции итальянца на допинговое дело.

– После того, через что ему пришлось пройти, он понял, что способен преодолеть все в жизни: его уже ничем не испугать.

Два «Шлема», завершение сезона первой ракеткой мира – Янник вдохновляет и меня, хотя я опытный тренер. Все говорят о команде, которая его окружает, о том, как мы для него важны. Но верно и обратное: он лидер, который ведет за собой. И если он на это способен, то только потому, что знает, что невиновен и не сделал ничего плохого. Конечно, WADA подало апелляцию, и нужно дождаться решения CAS. Это серьезно, шутки в сторону. А Янник продолжает идти вперед с гордо поднятой головой.

– Бояться нечего?

– WADA само заявило: вещество, обнаруженное в моче Янника, – это не допинг, улучшающий спортивные результаты. Реконструкция событий, в результате которых он сдал положительную пробу, не ставится под сомнение: это ошибка двух бывших членов команды, и нет никакой вины со стороны игрока.

– Какой момент в 2024-м был самым трудным?

– Новость о положительной пробе. Письмо от ITIA пришло [агенту Синнера] Алексу Виттуру, и он связался с Янником. Все описано в 33-страничном решении о невиновности. Это был настоящий шок. Умберто Феррара и Джакомо Нальди были давними зарекомендовавшими себя членами команды, их ошибка стала громом среди ясного неба. Это было совершенно неожиданно, поскольку до того момента они проявляли себя как профессионалы. Поначалу никто не мог ничего понять.

– Почему они так долго оставались в команде?

– Мы узнали о положительной пробе перед Монте-Карло. В первую очередь нужно было разобраться, что произошло. И тогда всплыла неумышленная ошибка Умберто и Джакомо. В тот момент начались разбирательства с ITIA и Sport Resolutions (организация, созывавшая независимый трибунал – Спортс’‘).

Вы должны понимать, что на перестройку требуется время, и мы посчитали, что пока должны сохранить команду. Прошло два или три месяца. После «Уимблдона» Феррара и Нальди больше не работали с нами. Было ощущение, что мы на корабле, плывущем к айсбергу, и нужно понять, как его обойти. Но мы не держим зла на Умберто и Джакомо.

– Вы обсуждаете возможность дисквалификации после разбирательства CAS?

– Мы знаем, что дисквалификация возможна, но ничего не можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Поэтому мы сосредоточены на повседневной работе. Что бы ни случилось, Янник примет это со свойственной ему зрелостью и самообладанием. А мы сделаем все, чтобы его защитить. Теннис – это его безопасное место, его пузырь: на корте он получает удовольствие и чувствует, что с ним не может случиться ничего плохого, – сказал Даррен Кейхилл.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere della Sera
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