Чжэн о матче против Фернандес: «Она очень рано встречает мяч, поэтому у тебя мало времени между ударами. Всегда нужно быть начеку»
Циньвэнь Чжэн поделилась ожиданиями от матча с Лейлой Фернандес.
Они встретятся в четвертьфинале в Токио. Счет в личных встречах 2:1 в пользу канадки, но прошлый матч две недели назад в Ухане выиграла Чжэн.
«Она очень хороший игрок, и ее стиль отличается от игры остальных. Она очень рано встречает мяч, поэтому у тебя мало времени между ударами. Всегда нужно быть начеку, и играть против нее нелегко. Но в следующий раз я покажу максимум, как и в прошлый».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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