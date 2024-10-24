Чжэн о матче против Фернандес: «Она очень рано встречает мяч, поэтому у тебя мало времени между ударами. Всегда нужно быть начеку»

Циньвэнь Чжэн поделилась ожиданиями от матча с Лейлой Фернандес.

Они встретятся в четвертьфинале в Токио. Счет в личных встречах 2:1 в пользу канадки, но прошлый матч две недели назад в Ухане выиграла Чжэн.

«Она очень хороший игрок, и ее стиль отличается от игры остальных. Она очень рано встречает мяч, поэтому у тебя мало времени между ударами. Всегда нужно быть начеку, и играть против нее нелегко. Но в следующий раз я покажу максимум, как и в прошлый».