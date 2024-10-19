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Джокович – Надалю: «Не уходи из тенниса, дружище. Останься с нами еще ненадолго»

Новак Джокович обратился к Рафаэлю Надалю после их матча в Эр-Рияде.

Джокович обыграл испанца в матче за третье место на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 6:2, 7:6(5).

Надаль завершит карьеру на ноябрьском Кубке Дэвиса.

«Даже не знаю, с чего начать. Вернусь к самому первому матчу, который мы сыграли друг против друга в 2005 году. Кто бы мог подумать, что спустя почти 20 лет мы будем стоять здесь, а за плечами у нас будет больше 60 встреч на главных кортах в нашем спорте. Я тебя очень уважаю. Ты невероятный спортсмен, невероятный человек.

У нас было невероятное, очень напряженное соперничество. Надеюсь, у нас будет возможность посидеть где-нибудь на пляже и немного выпить, размышляя о жизни и разговаривая о чем-то другом. И я хочу поздравить твою команду и твою семью с такой потрясающей карьерой. Это и ваш успех тоже. Я знаю, на какие жертвы приходится идти семье профессионального теннисиста. Я могу только догадываться, через какие взлеты и падения вы прошли вместе с ним. Вы заслужили этот успех не меньше него. Поздравляю. Это была удивительная, потрясающая карьера.

Мне сейчас сложно. Я могу говорить весь вечер, но не хочу отнимать много времени. Мне кажется, вместо меня должен говорить Рафа. Как я уже сказал тебе у сетки, это была огромная честь. Мне невероятно приятно делить с тобой корт, и это очень эмоциональный момент, эмоциональный день. Мы сыграли столько матчей за столько лет. Не уходи из тенниса, дружище. Останьтесь с нами еще ненадолго.

Я хочу поблагодарить тебя не только от себя, но и от всего теннисного мира за то, что ты сделал. Ты оставил невероятное наследие, и мы это очень ценим».

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
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