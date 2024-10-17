Пегула о будущем: «Точно не планирую возвращаться после рождения ребенка»
Джессика Пегула, которой в этом году исполнилось 30 лет, высказалась о продолжении карьеры.
«Несмотря на то, что есть те, кто еще долго играет после 30, в этот период все равно чуть больше ценишь то, что играешь, чем когда тебе 20.
Я немного психую по этому поводу, хотя не чувствую себя на 30, скорее на 25, и у этого свои плюсы (смеется)».
Пегула не планирует возвращаться в тур после того, как решит стать мамой.
«Я восхищаюсь женщинами в туре, у которых есть дети, и считаю, что это здорово, но когда я уйду, я точно не планирую возвращаться после рождения ребенка. Не могу такого представить. Я довольно категорична в решениях, когда знаю, чего хочу, и мне кажется, это один из таких случаев.
Нет конкретного момента, когда я собираюсь закончить, но, безусловно, есть много других дел, которые я хотела бы успеть до сорокалетия».
Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий