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Пегула о будущем: «Точно не планирую возвращаться после рождения ребенка»

Джессика Пегула, которой в этом году исполнилось 30 лет, высказалась о продолжении карьеры.

«Несмотря на то, что есть те, кто еще долго играет после 30, в этот период все равно чуть больше ценишь то, что играешь, чем когда тебе 20.

Я немного психую по этому поводу, хотя не чувствую себя на 30, скорее на 25, и у этого свои плюсы (смеется)».

Пегула не планирует возвращаться в тур после того, как решит стать мамой.

«Я восхищаюсь женщинами в туре, у которых есть дети, и считаю, что это здорово, но когда я уйду, я точно не планирую возвращаться после рождения ребенка. Не могу такого представить. Я довольно категорична в решениях, когда знаю, чего хочу, и мне кажется, это один из таких случаев.

Нет конкретного момента, когда я собираюсь закончить, но, безусловно, есть много других дел, которые я хотела бы успеть до сорокалетия».

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
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logoДжессика Пегула
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