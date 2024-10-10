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Синнер – Надалю: «Никогда не забуду, как мне довелось тренироваться с тобой несколько лет назад. Было очень приятно узнать тебя за пределами корта»

Янник Синнер обратился к Рафаэлю Надалю, который объявил, что завершит карьеру в этом году.

«Спасибо за все, что ты сделал для спорта. Я никогда не забуду, как несколько лет назад мне довелось тренироваться с тобой несколько недель. Было очень приятно наблюдать за твоей работой и тем более узнать тебя за пределами корта.

Настоящая легенда этой игры, человек, заложивший основы и научивший многих из нас, каким игроком и личностью нужно быть.

Нам будет не хватать тебя в туре!» – твитнул Синнер.

В январе 2021-го Синнер проходил карантин в Аделаиде вместе с шестью топ-игроками в качестве спарринг-партнера Надаля.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @janniksin
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoЯнник Синнер
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