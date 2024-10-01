Синнер о победе над Бу: «В первом сете я показывал хороший теннис, а во втором немного сбавил обороты, и тогда он прибавил»

Янник Синнер прокомментировал выход в финал в Пекине .

Сегодня он обыграл Бу Юнчаокете со счетом 6:3, 7:6(3) и завтра поборется с Карлосом Алькарасом . Счет 5:4 в пользу испанца, он же выиграл оба матча в 2024-м.

«Сегодня был очень сложный матч, потому что я совсем не знал соперника и сначала не понимал, чего ожидать. Но потом я попытался найти ритм. Мне показалось, что в первом сете я показывал хороший теннис, а во втором немного сбавил обороты, и тогда он прибавил.

Во втором сете, как и вчера, у меня было несколько шансов сделать брейк, но я ими не воспользовался, поэтому старался не терять концентрацию, иначе сет может закончиться очень, очень быстро.

Я рад вернуться в финал. Конечно, завтра будет совсем другой матч. Мы очень хорошо друг друга знаем. Многое будет зависеть от тактики, и я очень жду матча.

Вечером постараюсь отдохнуть, переключиться. А завтра, разумеется, будет сложный матч. Мы уже хорошо друг друга знаем, но каждый матч складывается по-своему, поэтому ситуация на корте будет немного отличаться от той, которая была последние два раза. Но посмотрим.

Я рад снова выйти здесь в финал. Мой сезон складывается очень удачно, а играть в финале всегда очень приятно. Я просто надеюсь, что завтра мы оба проведем хороший матч».