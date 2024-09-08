После Виласа в 1977-м только Синнер выиграл первые два ТБШ в карьере за один сезон
23-летний Янник Синнер стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».
В 2024-м итальянец победил на Australian Open и US Open.
Предыдущим теннисистом, которому удалось выиграть первый и второй титул на ТБШ за один сезон, был Гильермо Вилас в 1977-м. Аргентинец, которому в тот год исполнилось 25 лет, победил на «Ролан Гаррос» и US Open.
Гильермо Вилас 40 лет доказывает, что был первой ракеткой мира. Его сторонники собрали 1000 страниц доказательств, а Netflix снял об этом фильм
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @josemorgado
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