Медведев о проблемах с подачей: «Есть причина, по которой я сейчас меньше ее тренирую, и это мое тело»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев объяснил, с чем связаны его проблемы с подачей.

«Есть причина, по которой я сейчас меньше тренирую подачу, и это мое тело. Я уже чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде очень хорошо подавал. Не знаю, почему в Риме ничего не получалось. Я не нашел подачу.

Надеюсь, теперь я снова смогу активно отрабатывать подачу, потому что я тренирую много ударов и стараюсь уделять этому много времени.

Бывало, что на тренировках я мог отрабатывать все, кроме подачи. А подавал только в матчах. Так немного сложнее. Надеюсь, я смогу больше ее тренировать и снова подавать так, как мне нравится.

Да, подача просела, и это стоило мне нескольких очков, нескольких матчей. Надеюсь, я смогу ее восстановить».

3 комментария
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Со слов Дани создаётся впечатление, что проблемы с подачей начались недавно и длятся недолго, но по ощущениям эти проблемы у него уже и не один год
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+6
Ответ culpa
Со слов Дани создаётся впечатление, что проблемы с подачей начались недавно и длятся недолго, но по ощущениям эти проблемы у него уже и не один год
да, причем не сказал какая такая часть тела не дает ему тренить подачу. Ну, предположу, не бедро, за которое он испугался в Мадриде.
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И мне бы очень хотелось, чтобы Даня наконец-то её восстановил, парой вот как раз её и не хватало в самый нужный момент, поэтому и два раза уже в финале шлемов проиграл матчи ведя два ноль в первых двух сетах)))
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