Медведев о проблемах с подачей: «Есть причина, по которой я сейчас меньше ее тренирую, и это мое тело»

Даниил Медведев объяснил, с чем связаны его проблемы с подачей.

«Есть причина, по которой я сейчас меньше тренирую подачу, и это мое тело. Я уже чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде очень хорошо подавал. Не знаю, почему в Риме ничего не получалось. Я не нашел подачу.

Надеюсь, теперь я снова смогу активно отрабатывать подачу, потому что я тренирую много ударов и стараюсь уделять этому много времени.

Бывало, что на тренировках я мог отрабатывать все, кроме подачи. А подавал только в матчах. Так немного сложнее. Надеюсь, я смогу больше ее тренировать и снова подавать так, как мне нравится.

Да, подача просела, и это стоило мне нескольких очков, нескольких матчей. Надеюсь, я смогу ее восстановить».