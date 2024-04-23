Рублев о спаде: «Все было круто, и я хотел еще улучшаться. Возможно, внесли слишком большие изменения»

Андрей Рублев ответил, с чем связан спад его результатов.

С марта он проиграл четыре матча подряд.

– Давай опишем тот период, который с тобой сейчас происходит. Мы ждем победы в матчах. Ты прости, но мы ждем.

– Я тоже жду (смеется). Не знаю, пусть будет процесс перезагрузки.

– У тебя сейчас так получается, что ты непривычно рано заканчиваешь выступления на турнире. У тебя есть большой период для подготовки, для тренировки. Как ты его используешь?

– Стараюсь тренироваться. Сейчас получилось тренироваться больше, чем обычно, так что посмотрим.

– Какие ощущения у тебя сейчас в голове, тебе нравится теннис, в который ты играешь? Что происходит на корте?

– На корте происходят сложности. Вне корта, слава богу, все хорошо, уровень игры есть, все есть, просто осталось это снова трансформировать на корт, требуется время.

– Это началось с инцидента в Дубае?

– Наверное, нет. Это началось, когда все было супер, отлично, особенно в конце года, когда играл в свой лучший теннис, и в начале года, когда играл охрененно. И мне кажется, после Австралии, когда был [выставочный турнир] в Осло, Роттердам, я захотел большего. Все было круто, и я хотел еще улучшаться и улучшаться, и всего дофига, всего и вместе, и много стал делать вне корта.

Возможно, слишком большие изменения были, что повлекло пока что минус, поэтому сейчас возвращаемся к рутине, когда, наоборот, был лучший момент.

Возможно, это просто как в матче бывает иногда: слишком хочешь и не получается. Либо когда тоже пробуешь какие-то методы, чтобы было лучше, но пару методов не подошло, получается.

– Что команда говорит?

– Ну вот, да, что слишком много всего [попытался] поменять. Это и неплохие вещи. Наоборот, была смена в лучшую сторону. Просто, возможно, слишком много, слишком быстро. И дало больше какой-то блок, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

Рублев плывет. Уничтожил ракетку после четвертого поражения подряд