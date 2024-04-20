Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Вондроушова проиграла Костюк, Швентек уступила Рыбакиной
Ига Швентек проиграла Елене Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте.
Маркета Вондроушова проиграла с Марте Костюк.
Сетка здесь.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
15 – 21 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 802 237 долларов
Крытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.10
- Дата проведения
- 20 апреля, 18.20
Алга Казахстан 🇰🇿
Молодец Елена!
Евроспорт плеер был идеальным в этом плане, у них перемотки по 15 секунд кажется, получалось прям ровно к окончанию чесания перед подачей)
Ностальгия прям...)
По крайней мере то, что я пересматривал, сафин-фед 05ао, агасси-фед юсо05 и около того
Трава зелёная , корты ао тоже)
Матчи с Хьюиттом и особенно Федом.
Я помню тогда считал Феда терминатором каким-то, чего он не ошибается совсем)
Но пару раз всё таки простил)
А потом под впечатлением пару месяцев стучал об стенку книжкой и чем-то вроде теннисного мяча, пока не наорали и не послали играть в футбол во дворе)
Что по итогу? В следующих из 10 очков 9 берет Вондроушова, а счёт из 5-1 сказочно превращаются в 5-5)
Всего одна маленькая заминка может испортить всю игру. Постоянно удивляюсь.