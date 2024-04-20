Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Вондроушова проиграла Костюк, Швентек уступила Рыбакиной

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Маркета Вондроушова Марта Костюк Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Ига Швентек проиграла Елене Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте.

Маркета Вондроушова проиграла с Марте Костюк.

Сетка здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Крытые корты, грунт

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) Ига Швентек (Польша)
6:3|4:6|6:3
Дата проведения
20 апреля, 15.10
Онлайн матча

 

Марта Костюк (Украина) Маркета Вондроушова (Чехия)
7:6|6:2
Дата проведения
20 апреля, 18.20
Онлайн матча
166 комментариев
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Лену с победой! грохнула Швентек на грунте в полноценном матче, очень крутая победа!)
+19
-2
+17
Лену с победой ! Дожала Кепку в третьем сете и вышла в финал турнира. Надо выигрывать турнир, забирать порше и сдавать на водительские права.Удачи !
+20
-5
+15
Елена Рыбакина, с Победой!!!
Алга Казахстан 🇰🇿
+12
-1
+11
Легкой прогулки не получилось. Но зато в своем, фирменном трехсетовом стиле!)
Молодец Елена!
+11
-1
+10
Кстати именно в третьем сете Рыбакина подняла уровень игры, начала остро бить по линиям и это принесло успех
+11
-2
+9
вот почему Швентек когда вот после такой паузы собирается подавать и подбрасывает себе мяч, путая соперницу, это не один раз за матч был, и именно во время брейк пойнта все это делает, честно очень сильно раздражает вот это все
+11
-2
+9
Полячка, конечно, самая гнилaя теннисистка тура, как только не пыталась вывести из равновесия Елену.
+16
-8
+8
Ребяяяятаа. Какой день то прекрасный, оказывается. Обязательно посмотрю матч в записи, проматывая все время подготовки Швентек к подаче)
+12
-4
+8
фуф.. Леночка умница, красавица, с победой тебя!.. пойду выпью рюмку коньяка.. это лучше валидола
+10
-2
+8
Начал кстати матч Рыбакиной и Швентек пересматривать. Решил с комментами Кулинича смотреть. Тот сразу говорит, про то, как многие отмечают отсутствие у Швентек плана Б. Видать мои комменты на спортсе читает. Многие, ага)
+8
-1
+7
Лена в порядке :)
+10
-3
+7
Поздравляю Елену красивую с очередной красивой победой над Игой. Нужно брать титул!
+6
0
+6
Ответ sedric
Ребяяяятаа. Какой день то прекрасный, оказывается. Обязательно посмотрю матч в записи, проматывая все время подготовки Швентек к подаче)
С почесываниями Рафы так делаю)
Евроспорт плеер был идеальным в этом плане, у них перемотки по 15 секунд кажется, получалось прям ровно к окончанию чесания перед подачей)
Ностальгия прям...)
+8
-2
+6
Классный матч выдали! Рыбакина молодец!! Ментально победила.
+8
-2
+6
Будь у Елены красивой природная физуха сабалека, она бы доминировала в эту эпоху, будем справедливы
+6
0
+6
В целом достойный матч, просто Рыбакина сильнее, ничего не поделаешь( После победы на турнире она уже приблизится к Иге в чемпионской гонке, явно поборется за первую строчку в этом году.
+9
-3
+6
Костюк конечно нереальная тащила
+7
-2
+5
Стиль игры Рыбакиной был прекрасен. Поздравляем.
+6
-1
+5
Ответ Nurbol Nuraliyev
вот почему Швентек когда вот после такой паузы собирается подавать и подбрасывает себе мяч, путая соперницу, это не один раз за матч был, и именно во время брейк пойнта все это делает, честно очень сильно раздражает вот это все
Сид в целом мягко говоря не вызывает симпатий
+7
-3
+4
Вообще жаль что они попали в одну половину сетки. Так бы это был финал.
+6
-2
+4
Ответ Nikolay Stavrogin
С почесываниями Рафы так делаю) Евроспорт плеер был идеальным в этом плане, у них перемотки по 15 секунд кажется, получалось прям ровно к окончанию чесания перед подачей) Ностальгия прям...)
Я в последнее время часто смотрю матчи первой половины нулевых, и я понял, что там мотать вообще нельзя. Промотал 10 секунд, пропустил розыгрыш) И это прекрасно, когда больше 3 раз мячом почти никто не стучит. А больше 5 раз в принципе никто. Но меня в этом плане оба оставшихся Бига бесят) Как и все остальные, которые подхватили этот тренд.
+4
0
+4
Ответ Nikolay Stavrogin
Подавали быстрее, да. Играли быстрее. Но и ошибок побольше, двойных. Приходится их перематывать. По крайней мере то, что я пересматривал, сафин-фед 05ао, агасси-фед юсо05 и около того
Сафин-Фед с АО05 - мой любимый матч. Один стучит мячом два раза, второй три раза. Никаких затяжек времени, кроме двух МТО Роджера в пятом, но он по итогу и проиграл, хотя мог забрать в четырех. Очень быстрый корт, быстрая игра. Техническое разнообразие от обоих. Шикарно.
+4
0
+4
В любом случае матч позитивный. Даже на грунте Рыбакина может оказывать Швентек сопротивление!
+4
-1
+3
Ответ sedric
Я в последнее время часто смотрю матчи первой половины нулевых, и я понял, что там мотать вообще нельзя. Промотал 10 секунд, пропустил розыгрыш) И это прекрасно, когда больше 3 раз мячом почти никто не стучит. А больше 5 раз в принципе никто. Но меня в этом плане оба оставшихся Бига бесят) Как и все остальные, которые подхватили этот тренд.
Подавали быстрее, да. Играли быстрее. Но и ошибок побольше, двойных. Приходится их перематывать.
По крайней мере то, что я пересматривал, сафин-фед 05ао, агасси-фед юсо05 и около того
+3
0
+3
Ответ sedric
Сафин-Фед с АО05 - мой любимый матч. Один стучит мячом два раза, второй три раза. Никаких затяжек времени, кроме двух МТО Роджера в пятом, но он по итогу и проиграл, хотя мог забрать в четырех. Очень быстрый корт, быстрая игра. Техническое разнообразие от обоих. Шикарно.
Я до десятых годов теннис практически не смотрел, единственное, что прям сознательно помню - ои08 полуфинал и особенно ао05.
Трава зелёная , корты ао тоже)
Матчи с Хьюиттом и особенно Федом.
Я помню тогда считал Феда терминатором каким-то, чего он не ошибается совсем)
Но пару раз всё таки простил)
А потом под впечатлением пару месяцев стучал об стенку книжкой и чем-то вроде теннисного мяча, пока не наорали и не послали играть в футбол во дворе)
+3
0
+3
Порше Рыбакиной
+5
-2
+3
Ответ Jefri AG
В целом достойный матч, просто Рыбакина сильнее, ничего не поделаешь( После победы на турнире она уже приблизится к Иге в чемпионской гонке, явно поборется за первую строчку в этом году.
Рыбакина не провела ни одного года стабильно. Если играет много - начинаются травмы. Так, что не стоит бояться Рыбакину в рамках борьбы за #1.
+5
-2
+3
У Швентек уже есть два Порше! Хватит!
+5
-2
+3
Ответ ivan 07
Ну все ,финал Рыбакина-Костюк. После поражения украинка должна пожать руку казашке.
Пожимала уже. На US open в прошлом году
+3
-1
+2
Для Костюк всё шло прекрасно: счёт 5-1, 40-15 на своей подаче. И тут произошла роковая подача: бьёт Марта, Маркета отвечает в сетку, но перед этим крикнули "аут" и судья просит перебить, якобы линейный своим выкриком помешал чешке ответить. Костюк улыбнулась и немного расстроилась...
Что по итогу? В следующих из 10 очков 9 берет Вондроушова, а счёт из 5-1 сказочно превращаются в 5-5)
Всего одна маленькая заминка может испортить всю игру. Постоянно удивляюсь.
+3
-1
+2
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