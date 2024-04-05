Росол завершил карьеру

Лукаш Росол объявил о завершении карьеры.

«Всему приходит конец, и этот сложнее, чем любой другой. Принять это решение было непросто, и меня поймет любой профессиональный спортсмен.

Теннис был, есть и будет всей моей жизнью. Но время не остановишь и боль в теле тоже. В моей карьере было все. Было тяжело, было обидно, были поражения, были победы, – написал 38-летний чех, поблагодарив семью и команду. – Друзья, это было классное путешествие, и я благодарен за то, что моя мечта сбылась».

Росол поднимался на 26-ю строчку рейтинга. Он чемпион двух одиночных и трех парных турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса-2012.

На «Уимблдоне»-2012 100-я ракетка мира Росол во втором круге обыграл №2 Рафаэля Надаля.