Остапенко о первом детском турнире: «Мне было 6 лет. Я подавала, но тут увидела кошку, бросила ракетку и побежала за ней»

Алена Остапенко поделилась историями из детств.

– Вы в детстве безобразничали или были послушной девочкой?

– Мне кажется, я была веселой, жизнерадостной, но никогда не безобразничала. Хотя я помню один случай. Когда мне было года три, я была у бабушки, а там стояла елка с рождественскими шоколадными яйцами. Я съела одно, а потом завернула фольгу обратно, чтобы никто не увидел, что я его съела. Я боялась, что взрослые рассердятся. Меня спросили, я ли съела это яйцо. Тогда я придумала забавную историю о незнакомом злом дяде, который пришел и его съел.

А, нет, есть еще одна история. Мне было шесть лет, я играла в Лиепае, это был мой первый турнир. Я подавала, но тут увидела кошку, бросила ракетку и побежала за ней. Потом увидела летящий самолет, снова бросила ракетку и показала на небо: «Мама, смотри, самолет!» Мне было все равно, что идет игра, меня больше интересовало происходящее вокруг. Это было забавно.

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