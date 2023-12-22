Халеп о допинговой дисквалификации: «Мечтаю вернуться, независимо от возраста. Хочу сама решить, как закончится моя карьера»

Симона Халеп рассказала, с какими чувствами ждет слушаний в CAS.

Румынку дисквалифицировали на 4 года, но 7-9 февраля CAS рассмотрит ее апелляцию.

– Сейчас очень сложный период. Я уже больше года пытаюсь очистить свое имя. Я невиновна и продолжаю верить. Я верю в справедливость и не собираюсь сдаваться.

– В какой вы форме?

– Я продолжаю тренироваться и готовиться к возвращению на корт. На данный момент у меня нет команды, поэтому я самостоятельно тренируюсь в Бухаресте. Хотя сложно найти мотивацию, когда нет никаких спортивных ориентиров и ты не знаешь, что ждет тебя в будущем.

Были периоды, когда я не могла спать и страдала от приступов тревоги. Как известно, я очень эмоциональный игрок. Перед матчами из-за стресса у меня сильно болел живот. С тех пор как меня отстранили, я как будто каждый день живу с этими болями и тревогами. Хотя сейчас ситуация немного получше.

– В теннисе вы работали с психологом, который помогал вам справляться с эмоциями. Вы обсуждали с ним нынешнюю ситуацию?

– Мы всегда на связи, и он помогает мне сохранять спокойствие и справляться с тревогами. В целом всегда полезно с кем-то пообщаться. Это помогает выговориться, немного успокоиться и научиться принимать ситуацию, даже если в моем случае это трудно, потому что я жертва несправедливости. С другой стороны, я знаю, что не сделала ничего плохого и что мне не в чем себя упрекнуть. Такой подход помогает мне бороться с бессонницей.

– Если в феврале вашу дисквалификацию не отменят, вы завершите карьеру или вернетесь в 2026 году?

– Я стараюсь не представлять себе худший исход. Это была бы катастрофа. Тем более, если наказание останется в силе, я не знаю, что произойдет в ближайшие три года и что будет с моим телом. Я мечтаю вернуться, независимо от возраста. Одно могу сказать точно: я хочу сама решить, как закончится моя карьера, и хочу закончить ее только на корте. Я считаю, что с учетом всей работы, проделанной за эти годы, я это заслужила.

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