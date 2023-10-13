Григор Димитров: «Рублев – невероятный парень. Мне не хватит слов, чтобы его описать»

Григор Димитров поделился ожиданиями от матча против Андрея Рублева .

Они сыграют в полуфинале в Шанхае. Счет в личных встречах 3:3.

«Андрей – игрок, который из года в год очень стабильно выступает. Потрясающий парень, потрясающий игрок, тут и говорить нечего. Ты знаешь, что произойдет. Ты знаешь, что он будет бороться, будет отбивать все мячи, которые перелетят на его сторону. В общем, невероятный парень. Мне кажется, мне не хватит слов, чтобы его описать».

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