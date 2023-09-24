Димитров о 400 победах: «Я далек от завершения карьеры, поэтому кто знает, возможно, я дойду до 500?»

Григор Димитров прокомментировал то, что на турнире в Чэнду одержал 400-ю победу.

Сегодняшняя победа над Кристофером О’Коннеллом стала 401-й.

«Я люблю игру и в каком-то смысле живу ради нее. Думаю, что это достижение было для меня не самым важным, но в то же время я стараюсь делать правильные вещи для самого спорта. Мне кажется, что когда ты это делаешь и побеждаешь, все складывается.

Это само по себе достижение. Я никогда не ставил цель выиграть 500 или 300 матчей. Неизвестно, как все сложится, но я в туре уже 14 лет, поэтому приятно, что ты добился такого успеха и сделал это сам. Ты 400 раз выходил на корт и побеждал, и это, по-моему, очень круто.

Это мотивирует меня не только хорошо играть, но и продолжать развиваться. Я думаю о том, чего хочу дальше в жизни. Теннис – это еще не все. Карьера, если подумать, приходит и уходит.

Ничто не вечно, особенно в нашем спорте, поэтому нужно использовать это время как можно лучше, наслаждаться как можно больше, любить как можно больше, играть как можно больше, а как сложится жизнь, неизвестно. Я могу лишь стараться выкладываться на все 100%.

Я всегда был из тех, кто не обращает внимания на [статистику], но, конечно, я это высоко ценю. Это одно из моих любимых достижений, и я отношусь к нему почти как к трофею. В последнее время я не выигрывал турниров, но есть ощущение, что я выиграл что-то особенное. Я далек от завершения карьеры, поэтому кто знает, возможно, я дойду до 500?»

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