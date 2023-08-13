Монреаль (WTA). Финал. Самсонова сыграет с Пегулой

Теги результаты WTA National Bank Open Джессика Пегула Теннис

Людмила Самсонова сыграет с Джессикой Пегулой в финале в Монреале.

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Omnium National Bank presented by Rogers

Монреаль, Канада

7 – 13 августа 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Джессика Пегула (США) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
14 августа, 00.30
Онлайн матча

5 комментариев

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бизе
Расписание , конечно , удивительное . Даже с учётом вчерашнего дождя можно было полуфинал начать значительно раньше , часов на 6 эдак , но понятно , что учитываются интересы зрителей в первую очередь, а не игроков . В итоге Люда сыграет 4 матча с лидерами мирового тенниса ( Соболенко , Рыбакина , Пегула , Бенчич ) за два дня .
+5
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+5
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dimon 2.0
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да. и главное быстрее начинайте. вообще без остановки и отдыха. а то походу там все на самолет опаздывают
+4
0
+4
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Джульетта Джульетта
Личные встречи Самсонова - Пегула:
авг 20 Цинциннати (хард) 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
июн 21 Уимблдон (трава) 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
май 22 Рим (грунт) 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)
Время на отдых перед финалом 2 и 26 часов соответственно.
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Мустафа Моисеич Дупло
Не повезло, конечно, Пегуле. Самсонова выйдет уже разогретая, размятая, наигранная, набитая. А Джессике еще втягиваться. Плюс этот вчерашний инцидент на тай-брейке, почти что теракт. Оправилась ли Пегула от этого шока?
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statistic5
Ответ Джульетта Джульетта
Личные встречи Самсонова - Пегула: авг 20 Цинциннати (хард) 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) июн 21 Уимблдон (трава) 2:1 (6:4, 3:6, 6:3) май 22 Рим (грунт) 1:2 (3:6, 6:3, 2:6) Время на отдых перед финалом 2 и 26 часов соответственно.
организаторы Пекина-2008 помнится Ли На так пытались подыграть. То ли у Сафиной то ли у Звонаревой там перед матчем с хозяйкой чуть ли не 3 матча за 24 часа получилось напряженных (еще парные).Тот пьедестал навечно в истории)))
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