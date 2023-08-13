Монреаль (WTA). Финал. Самсонова сыграет с Пегулой
Людмила Самсонова сыграет с Джессикой Пегулой в финале в Монреале.
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Omnium National Bank presented by Rogers
Монреаль, Канада
7 – 13 августа 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 14 августа, 00.30
авг 20 Цинциннати (хард) 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
июн 21 Уимблдон (трава) 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
май 22 Рим (грунт) 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)
Время на отдых перед финалом 2 и 26 часов соответственно.