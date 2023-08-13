Монреаль (WTA). Финал. Самсонова сыграет с Пегулой

Людмила Самсонова сыграет с Джессикой Пегулой в финале в Монреале.

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Omnium National Bank presented by Rogers

Монреаль, Канада

7 – 13 августа 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Финал