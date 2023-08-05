Осака о психологических проблемах: «Я играла и плакала, надеялась, что соперница меня победит, и мне больше не придется находиться на корте»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась.

«На самом деле я не знала, что такое психическое здоровье. Когда я росла, об этом никто не говорил. Если честно, впервые я услышала об этом после того, как снялась с «Ролан Гаррос» [в 2021-м]. Не то чтобы у меня было мрачное детство, просто все было сосредоточено на теннисе.

В первый раз я почувствовала себя очень подавленной и грустной после того, как впервые выиграла Индиан-Уэллс [в 2018-м] и поехала в Майами. А потом поехала в Чарлстон. И я выигрывала. И вот однажды я проснулась и подумала, что моя мама вышла на пенсию после того, как я выиграла Индиан-Уэллс. А для меня это была одна из главных целей в жизни. Я думала: «Мама просыпалась в четыре утра, чтобы пойти на работу. Надеюсь, однажды я смогу сделать так, чтобы она больше никогда не работала».

И вот однажды я проснулась в Чарлстоне перед одним из матчей и задумалась: в чем смысл моей жизни? Может, мне просто купить ферму и что-нибудь выращивать? (Смеется.) И я знаю, что это довольно примитивная жизнь, но я задумалась, сможет ли это заново зажечь во мне искру. Я сидела и думала об этом, а потом мне нужно было идти на матч. Я играла и плакала, но в итоге выиграла. Внутри я надеялась, что соперница меня победит, и мне больше не придется там находиться.

Это был первый случай. Я не знала, что это было. Подумала, что, возможно, просто переутомилась или выгорела. Я сделала небольшой перерыв, а потом снова начала играть на турнирах. А потом это случилось снова, после того, как я выиграла US Open. Я была в Пекине, и все повторилось: я надеялась, что соперница меня победит, плакала на корте и все такое.

Тогда я подумала, что не знаю, что это за ощущение, не знаю, как его описать. И не знаю, как исправить ситуацию. Поэтому решила, что, наверное, придется жить с этим до конца жизни. А после того, как я во второй раз выиграла Australian Open, я поняла, что нужно что-то с этим делать. Потому что я не хочу продолжать жить таким образом».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Осака может и не возвращаться в тур, её уже все забыли
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Японцы вообще шизанутые. Там реально у половины общества серьезные ментальные проблемы, а вторая половина еще больше на эти проблемы давит. Не даром, страна - одна из лидеров по количеству суицидов в мире.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ sedric
Японцы вообще шизанутые. Там реально у половины общества серьезные ментальные проблемы, а вторая половина еще больше на эти проблемы давит. Не даром, страна - одна из лидеров по количеству суицидов в мире.
Мне нравятся их фильмы ужасов и боевики, отличаются от фильмов других стран, но смотря их понимаешь, что у людей реально с головой не порядок. Такие вещи придумывать здравый человек не сможет. Они помешаны на работе и практически не спят, при этом ещё и бухают так, что другим и не снилось, конечно нервные срывы будут, по ходу дела это у них в ДНК уже заложено.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полагаю, что мало кто расстроится, если она больше никогда не выйдет на корт. Там и так немало шизонутых...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий