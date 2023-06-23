Берлин (WTA). 1/4 финала. Старт отложен из-за дождя. Кудерметова сыграет с Александровой, Аванесян встретится с Векич

Теги результаты ATP Bett1open Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Екатериной Александровой .

Элина Аванесян встретится с Донной Векич.

Сетка турнира здесь.

bett1open

Берлин, Германия

19 – 25 июня 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
23 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Элина Аванесян (Россия) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
23 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
23 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция) Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
23 июня, 16.00
Онлайн матча

 

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2 комментария

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Dym86
Ответ Славонычч
Кудерметова win , к бабушке не ходи
Смело учитывая что меньше недели назад Александрова на траве Кудерметову раздела в финале
+1
0
+1
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Славонычч
Кудерметова win , к бабушке не ходи
+1
-1
0
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