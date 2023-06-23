Берлин (WTA). 1/4 финала. Старт отложен из-за дождя. Кудерметова сыграет с Александровой, Аванесян встретится с Векич
Вероника Кудерметова сыграет с Екатериной Александровой .
Элина Аванесян встретится с Донной Векич.
Сетка турнира здесь.
bett1open
Берлин, Германия
19 – 25 июня 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 23 июня, 14.00
- Дата проведения
- 23 июня, 18.00
- Дата проведения
- 23 июня, 15.30
- Дата проведения
- 23 июня, 16.00
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