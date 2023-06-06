Агент Медведева: «Британские визы получили 15% наших теннисистов, остальные находятся в подвешенном состоянии»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP WTA Даниил Медведев Елена Рыбакина Теннис

Агент Даниила Медведева сказал, что пока британскую визу получили 15% российских игроков .

«Все турниры на территории Великобритании в прошлом году не допустили теннисистов из России и Белоруссии, и международная оценка этого решения была негативной. «Уимблдон» перевели в статус выставочного турнира. Никогда в истории самого престижного и старейшего соревнования такого не происходило. Против решения высказались и выдающиеся теннисисты, в том числе Новак Джокович. Англичане получили обратную реакцию. Примечательно, что турнир выиграла Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан девушка из Москвы, которая начинала на «Спартаке».

Наши теннисисты в этом году выступят на «Уимблдоне», но есть проблема с визами. 15% наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали, извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру, просто игроки подвергаются психологическому давлению. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент», – цитирует Льва Кассиля РИА Новости.

«Уимблдон» начнется 3 июля.

«Уимблдон» допустил игроков из России, но пустит ли Британия? Есть проблемы с визами

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8 комментариев

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Евгений Фабиянчук
Ответ encaro_one
Агент не сказал, почему его подопечный до сих пор числится аж в двух российских ГБУ и даже деньги там получает? А при выдаче виз подобное может быть стоп-листом.
и в каких же?
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Любитель побеждать
Это было ожидаемо. Типичная изворотливость болотных островитян, типа допустили, а визы не дали. Думают такая шняга прокатит, чтобы вновь не обделаться с отсутствием рейтинговых очков за свое травяное недоразумение.
+8
-6
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Кот под ногами майора
Ну не знаю, будто какую-то давно всём известную информацию озвучил. Вот цифры только - что-то новенькое. Но ведь и их можно взять с потолка
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Alexander2022
Ответ Любитель побеждать
Это было ожидаемо. Типичная изворотливость болотных островитян, типа допустили, а визы не дали. Думают такая шняга прокатит, чтобы вновь не обделаться с отсутствием рейтинговых очков за свое травяное недоразумение.
Тогда возникает вопрос, почему все игроки так хотят попасть на это травяное недоразумение
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Dmitry Aqf
Вообще, я еще в прошлом году удивился, почему уимб так не поступил. Остался бы белым и чистым, без штафов и с очками. Свалили бы все на то, что ну там заминка, ну визы не получили. Хотя как я понимаю за рецидив TP все равно им бы влепили штраф.
Вот Новаку визу отозвали - ну это федералы, это они во всем виноваты, а мы хорошие. И ничего.
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Leo Bonart
Ответ Любитель побеждать
Это было ожидаемо. Типичная изворотливость болотных островитян, типа допустили, а визы не дали. Думают такая шняга прокатит, чтобы вновь не обделаться с отсутствием рейтинговых очков за свое травяное недоразумение.
Может и не прокатить
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encaro_one
Ответ Евгений Фабиянчук
и в каких же?
ГБУ ДО «Московская теннисная академия» Москомспорта
ФГБУ "ЦСП".

Другим сотоварищам сложнее, те вообще в ФАУ МО РФ ЦСКА трудоустроены, но при этом поможет чужой паспорт, например, Аслану.
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