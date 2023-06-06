Агент Медведева: «Британские визы получили 15% наших теннисистов, остальные находятся в подвешенном состоянии»

Агент Даниила Медведева сказал, что пока британскую визу получили 15% российских игроков .

«Все турниры на территории Великобритании в прошлом году не допустили теннисистов из России и Белоруссии, и международная оценка этого решения была негативной. «Уимблдон» перевели в статус выставочного турнира. Никогда в истории самого престижного и старейшего соревнования такого не происходило. Против решения высказались и выдающиеся теннисисты, в том числе Новак Джокович. Англичане получили обратную реакцию. Примечательно, что турнир выиграла Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан девушка из Москвы, которая начинала на «Спартаке».

Наши теннисисты в этом году выступят на «Уимблдоне», но есть проблема с визами. 15% наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали, извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру, просто игроки подвергаются психологическому давлению. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент», – цитирует Льва Кассиля РИА Новости.

«Уимблдон» начнется 3 июля.

«Уимблдон» допустил игроков из России, но пустит ли Британия? Есть проблемы с визами

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