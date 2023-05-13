Чорич в Риме ушел с матчбола и одержал 200-ю победу в карьере

во втором круге «Мастерса» в Риме обыграл – 4:6, 7:6(8), 7:6(5).

Чорич ушел с матчбола на тай-брейке второго сета. Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты.

Эта победа стала 200-й в карьере 26-летнего хорвата (при 165 поражениях). Первую он одержал в 2014-м на домашнем турнире в Умаге.

Теперь Чорич поборется с , чей матч против длился 3 часа 36 минут – 7:6(5), 5:7, 6:4.

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