Чорич в Риме ушел с матчбола и одержал 200-ю победу в карьере
Борна Чорич во втором круге «Мастерса» в Риме обыграл Тиаго Монтейро – 4:6, 7:6(8), 7:6(5).
Чорич ушел с матчбола на тай-брейке второго сета. Встреча продолжалась 3 часа 34 минуты.
Эта победа стала 200-й в карьере 26-летнего хорвата (при 165 поражениях). Первую он одержал в 2014-м на домашнем турнире в Умаге.
Теперь Чорич поборется с Роберто Карбаллесом Баэной, чей матч против Дэна Эванса длился 3 часа 36 минут – 7:6(5), 5:7, 6:4.
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