Барти о допинговом разбирательстве Халеп: «Трудно найти человека, который не хотел бы, чтобы она снова занималась любимым делом»

Эшли Барти высказалась о допинговом деле Симоны Халеп.

«Я люблю и уважаю Симо. Мы немного общались в последний год, я узнавала, как у нее дела. Она исключительный человек. Я искренне надеюсь, что у нее будет возможность высказаться и объяснить свою позицию, потому что в каждой истории всегда две стороны. Думаю, трудно найти человека, который не хотел бы, чтобы она снова занималась любимым делом и соревновалась на мировой арене с лучшими игроками».

Халеп о временном отстранении из-за допинга: «Не прошу особого отношения. Я просто прошу вынести вердикт»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе