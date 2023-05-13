Барти о допинговом разбирательстве Халеп: «Трудно найти человека, который не хотел бы, чтобы она снова занималась любимым делом»

Теги WTA Симона Халеп Эшли Барти Теннис

Эшли Барти высказалась о допинговом деле Симоны Халеп.

«Я люблю и уважаю Симо. Мы немного общались в последний год, я узнавала, как у нее дела. Она исключительный человек. Я искренне надеюсь, что у нее будет возможность высказаться и объяснить свою позицию, потому что в каждой истории всегда две стороны. Думаю, трудно найти человека, который не хотел бы, чтобы она снова занималась любимым делом и соревновалась на мировой арене с лучшими игроками».

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4 комментария

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ProLL
Ответ Жизнь Бичары
Навскидку сразу же придет Мария Шарапова и еë поклоники))
Я думаю, Шараповой абсолютно фиолетово, чем занимается или будет заниматься Халеп.
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+9
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Жизнь Бичары
Навскидку сразу же придет Мария Шарапова и еë поклоники))
+6
-2
+4
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Jefri AG
Я такой человек.
+5
-2
+3
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