Алькарас о 20-летии: «Хотел бы еще немного побыть тинейджером для статистики»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас не ощущает себя взрослее после 20-летия.

– С днем рождения. Вы уже не тинейджер, насколько взрослым вы себя ощущаете?

– Хотел бы еще немного побыть тинейджером для статистики (улыбается). Нет, я не чувствую никакой разницы из-за того, что мне исполнилось 20.

Я остаюсь тем же человеком. Я не ощущаю себя взрослее или опытнее только потому, что мне исполнилось 20. Прямо сейчас я не чувствую разницы.

– В Барселоне вы говорили, что в этом году стали лучше сохранять концентрацию. В каких еще аспектах игры вы прибавили за последние 12 месяцев?

– Концентрация очень важна: всегда оставаться сосредоточенным, не расслабляться во время матча.

Я лучше читаю матч, чем Карлитос из прошлого года, и я бы сказал, что это для меня самое важное: играть на одном уровне, сохранять концентрацию весь матч и быть в хорошем физическом состоянии.

Для меня это было главным, и вот что отличает меня от Карлитоса из прошлого года (улыбается).

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3 комментария

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Эль Иберико
С днём рождения, Карлос! Долгих лет успешной спортивной карьеры!!!🔥
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Dikki Shelton
Будь готов Карлос. Впереди тебя ждут великие дела😎
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(Алекс Кросс
какой бредовый первый вопрос.... от журналюги.... ) и какой Взвешенный Ответон от Карлоса )
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